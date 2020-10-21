Путин запутался в собственных сетях 21.10.2020, 9:34

2,706

Кремль допустил ряд важных ошибок на стратегических направлениях.

Проблема с замораживанием конфликтов в неисправном холодильнике заключается в том, что через некоторое время они начинают издавать зловоние. Именно так и произошло со смертельной исторической враждой между армянами и азербайджанцами в суровых горах Нагорного Карабаха.

Владимир Путин швырнул их в морозилку с надписью «Восточная Украина, Южная Осетия, Приднестровье и прочие территории — съесть, когда захочется» и забыл. Теперь он столкнулся с полномасштабной войной у южных границ России, которая вскоре может превратиться в острую геополитическую проблему, пишет британское издание The Times (перевод - inosmi.ru).

Вот так и рушится имперская власть: центр пренебрегает периферией, проливается кровь, и лидер утрачивает силу. Когда 20 лет назад Путин пришел к власти, у него было две цели. Первая состояла в том, чтобы заменить распадающийся Советский Союз сетью влияния по всей территории бывшей империи. Она была сплетена с помощью хитрой дипломатии, целенаправленных продаж оружия и поставок энергоносителей. Ее целью было предотвратить упадок России. Создав сильное, стабильное государство, он затем проецировал власть Кремля по всему миру, используя возможности, где только мог. Разведывательные службы докладывали всякий раз, когда на всех континентах обнаруживали признаки вывода американских войск.

Кибервойска прощупывали западные системы защиты на наличие уязвимых мест.

Путин начал свое пребывание в Кремле с нелепой военной операции против северокавказской республики Чечня. После разгрома Грозного и в основном безнаказанных зверств в отношении мирного населения он передал ведение этой войны низкой интенсивности в руки ГРУ и пророссийских чеченцев бесчинствовавшего Рамзана Кадырова, который остается верным вассалом. Чечня утихла, была признана «стабильной» и помещена в путинскую «морозилку».

На Западе он подтолкнул Беларусь во главе с Лукашенко к формальному союзу с Россией. Он отнял Крым у Украины и спровоцировал беспорядки на Донбассе, тем самым позаботившись о том, что Украина будет сброшена со счетов как страна слишком нестабильная, чтобы стать полноправным членом НАТО. На востоке он способствовал обогащению среднеазиатских диктаторов в обмен на верность Кремлю.

Теперь эта система передачи полномочий приспешникам-лоялистам (основополагающего принципа путинизма) разваливается. В Нагорном Карабахе, на этнически армянской территории, которую Азербайджан по праву считает своей, с конца сентября, когда начались боевые действия, погибло около 1500 человек. Вводимый режим перемирия не соблюдаются, потому что Путину больше нельзя доверять как честному посреднику. Он поставляет оружие и Армении, с которой у него подписан договор о взаимной безопасности, и Азербайджану. Если война распространится через границу в Иран, у Путина возникнет еще более серьезный конфликт интересов, поскольку теперь, когда снято введенное против режима эмбарго на поставки оружия, он рассчитывает на продажу Тегерану больших партий оружия.

А Турция тем временем поставляет Азербайджану разведывательные и вооруженные самовзрывающиеся беспилотники. Они разрывают армянские танки, как консервные банки. В остальном это по большей части окопная война. Азербайджан хочет использовать свою современную технику, полученную от Турции, чтобы захватить этнически армянскую территорию, которую азербайджанцы по праву считают своей. Нагорный Карабах фактически стал независимым с тех пор, как Армения победила в последней войне в 1990-е годы и вынудила сотни тысяч азербайджанцев покинуть эту территорию.

Скоро армяне обратятся к Путину с просьбой прислать еще оружия, и он окажется в трудном положении. Он не может накалять градус войны и изменить ее ход в пользу Армении, пытаясь уладить конфликт, угрожающий стабильности своих южных границ. Прежде всего, это, подтолкнуло бы Азербайджан к созданию постоянной коалиции с Турцией, которая и без того уже находится в натянутых отношениях с Москвой в северной Сирии и Ливии.

Возможно, Реджеп Тайип Эрдоган считал, что это будет первый крупный блицкриг, проведенный беспилотниками. На самом же деле из-за ее, Турции, участия война, конечно же, будет длительной. Армян объединяет коллективная память о «великой катастрофе» 1915 года — резне, устроенной турками-османами, в результате которой были уничтожены сотни тысяч армян. В Первую мировую войну армяне-добровольцы шли в царскую Кавказскую армию воевать против турок. Они надеялись, что после войны под защитой России обретут свою независимую родину. Забыть такое прошлое нелегко.

Это лишь некоторые из проблем, ведущих к параличу власти Путина. Он окружен, казалось бы, непреодолимыми конфликтами, разворачивающимися у границ его страны. Он считает, что Лукашенко ставит его в неловкое положение и компрометирует его, и уклонился, по меньшей мере, от одной встречи с ним в Москве. Однако под давлением Минска он объявил лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую, вынужденную уехать из страны в Литву, в розыск в России. Он решил, что если ему нужно спокойствие на западных границах России, Александра Лукашенко придется поддерживать.

В Кыргызстане в ходе народных антикоррупционных протестов был свергнут третий президент за период с 2005 года. Соседний Китай обхаживает потенциальных новых лидеров обещаниями поставок вакцин против Covid-19. Чтобы обеспечить безопасность на востоке, Путину теперь приходится активизировать конкуренцию с Китаем за влияние на своем собственном заднем дворе.

Интересно, спокойно ли ему спится в Кремле? Юридически он может продержаться у власти до 2036 года. А фактически «наверх», к власти пробивается новое поколение. В Хабаровске, в Сибири и физически близко к Китаю, уже несколько месяцев идут уличные протесты в защиту популярного губернатора, которого, по словам участников демонстраций, ложно обвиняют в убийстве.

Одна из вероятных версий состоит в том, что российского оппозиционера Алексея Навального отравили, чтобы помешать ему использовать свои неординарные методы протеста в сибирских городах. Если это действительно так, то это свидетельствует о том, насколько неспособны представители путинского окружения услышать ропот недовольства жителей провинциальных городов, обозленных из-за серьезных проблем, не решаемых и «замороженных» бывшим агентом КГБ, который так полностью и не вышел из тени.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».