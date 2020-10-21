Академик назвал простой способ вылечить COVID-19 без лекарств 21.10.2020, 9:48

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Метод проходит научную верификацию.

Коронавирус можно лечить с помощью крови людей, переболевших COVID-19. Пока в ВОЗ расценивают подобное лечение в качестве экспериментального, и специалисты должны продолжать сбор данных на этот счет. Однако в НАН считают, что этот метод может быть очень эффективным. Об этом рассказал директор Института биохимии имени А. В. Палладина НАН Украины, академик Сергей Комиссаренко, пишет cursorinfo.co.il.

По мнению ученого, из 400 миллилитров крови можно сделать три дозы средства для лечения для больных коронавирусом.

«Если взять одну порцию крови – 400 миллилитров, – из нее можно сделать 3 дозы, которые могут спасти людей от коронавирусной инфекции», – подчеркнул ученый.

Исследователь объясняет, что в плазме крови людей, которые перенесли COVID-19 содержатся антитела против этого вирусного агента.

«Ее можно применять либо просто в виде плазмы крови, либо в виде обогащенной фракции – иммуноглобулиновой фракции. Это донорская кровь, это элементарно и очень легко», – добавил академик.

Эффективность лечения инфицированных коронавирусом пациентов при помощи плазмы крови, взятой у переболевших COVID-19 людей, пока что не подтверждена, и ученым нужно больше данных, говорят в ВОЗ.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США официально санкционировало использование плазмы крови для лечения.

Однако в FDA предупредили, что данный метод «не стоит рассматривать в качестве нового стандарта лечения» коронавируса, и в ближайшие месяцы станет доступно больше данных по этому вопросу.

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