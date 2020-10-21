закрыть
21 октября 2020, среда, 10:39
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В России умер скандальный протоиерей Дмитрий Смирнов

  • 21.10.2020, 10:14
  • 2,068
В России умер скандальный протоиерей Дмитрий Смирнов
Дмитрий Смирнов
Фото: kp.ru

Священнослужитель был известен своими резонансными высказываниями.

Умер российский протоирей, глава патриаршей комиссии по делам семьи Дмитрий Смирнов. Об этом сообщил пресс-секретарь Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Василий Рулинский.

«Сейчас стало известно о смерти отца Димитрия Смирнова. Царствие небесное дорогому батюшке. Владыка Пантелеимон (Шатов) (председатель Синодального отдела. — ред.) в Южно-Сахалинске совершил панихиду по новопреставленному отцу Димитрию», — написал он.

Священнослужителю было 69 лет. Причина смерти не называется. Известно, что в мае его госпитализировали из-за коронавируса.

Дмитрий Смирнов известен своими резонансными высказываниями. Так священник заявлял, что считает эпидемию коронавируса «чрезвычайно полезным явлением», так как благодаря ему «эгоизм стал ужиматься» и активизировалось волонтерство. Женщин, живущих в гражданском браке, он назвал «бесплатными проститутками». Смирнов также говорил, что школьное образование девочкам не особо нужно — важнее ее научить обходиться с ребенком, «так она будет уже готовая мама, все будет уметь».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Духовная революция нации неизбежно приведет к политическим изменениям
Духовная революция нации неизбежно приведет к политическим изменениям Николай Статкевич
Лукашенко сам готовит свой крах
Лукашенко сам готовит свой крах Юрий Пшенник
Хроника объявленной Революции
Хроника объявленной Революции Игорь Чубайс
Судью на мыло!
Судью на мыло! Ирина Халип