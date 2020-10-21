В России умер скандальный протоиерей Дмитрий Смирнов 21.10.2020, 10:14

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Дмитрий Смирнов

Фото: kp.ru

Священнослужитель был известен своими резонансными высказываниями.

Умер российский протоирей, глава патриаршей комиссии по делам семьи Дмитрий Смирнов. Об этом сообщил пресс-секретарь Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Василий Рулинский.

«Сейчас стало известно о смерти отца Димитрия Смирнова. Царствие небесное дорогому батюшке. Владыка Пантелеимон (Шатов) (председатель Синодального отдела. — ред.) в Южно-Сахалинске совершил панихиду по новопреставленному отцу Димитрию», — написал он.

Священнослужителю было 69 лет. Причина смерти не называется. Известно, что в мае его госпитализировали из-за коронавируса.

Дмитрий Смирнов известен своими резонансными высказываниями. Так священник заявлял, что считает эпидемию коронавируса «чрезвычайно полезным явлением», так как благодаря ему «эгоизм стал ужиматься» и активизировалось волонтерство. Женщин, живущих в гражданском браке, он назвал «бесплатными проститутками». Смирнов также говорил, что школьное образование девочкам не особо нужно — важнее ее научить обходиться с ребенком, «так она будет уже готовая мама, все будет уметь».

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