Белоруски Санкт-Петербурга поддержали героинь нашей революции 21.10.2020, 10:21

Потрясающее видео.

Белорусские девушки в Санкт-Петербурге поддерживают невероятных девочек, девушек, женщин, мам, бабушек и даже прабабушек которые борются за правду, свободу и мир в Беларуси, сообщает телеграм-канал «Баста!».

«Беларусь ближе к Санкт-Петербургу, чем вы думаете, она не только в названиях улиц, переулков, парков, но и в наших сердцах, мыслях, жизнях.

И мы не смогли пройти мимо станции метро Пушкинская не только потому что она в цветах флага правды и свободы. в Минске на станции метро Пушкинская погиб Александр Тарайковский.

Жыве Беларусь!

Эти слова звучат и будут звучать по всему миру!» - пишут читательницы канала.

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