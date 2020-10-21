«Уволен!»: минчане вызвали «на ковер» главу Фрунзенского района 21.10.2020, 10:31

Чиновнику были заданы неудобные вопросы.

В школе № 16 во вторник, 20 октября, прошел выездной прием главы администрации Фрунзенского района Сергея Шкруднева. Этот формат подразумевает личный прием в кабинете, а не общее собрание в актовом зале. У людей на этот счет была другая информация, поэтому начало общения было бурным. Большинство жителей ушли со встречи, когда поняли, что она будет проходить в индивидуальном порядке, а некоторые остались, чтобы задать вопросы. Что Шкруднев думает о силовиках в балаклавах, гибели Тарайковского, как называет стихийный мемориал на Пушкинской, а также цитаты чиновника по другим темам — в материале tut.by.

«Балагана не будет»

Жители Фрунзенского района Минска стали собираться на встречу к 18 часам и были уверены, что для собрания выделят актовый зал. На месте они узнали, что мероприятие пройдет в маленьком кабинете, людей это возмутило, они просили большое помещение, но администрация школы отказала.

Шкруднев пояснил, что это выездное заседание, а массовая встреча, по его мнению, небезопасна из-за коронавируса.

— По одному заходим, балагана не будет. Конструктивно не будет, я вижу, что вы сегодня не настроены на диалог, — сказал Шкруднев, когда десятки людей окружили его у двери кабинета для приема.

— Мы настроены! — отвечают хором люди. Они объяснили, что хотят послушать не чей-то пересказ, а его ответы.

Люди отвечают на вопрос Шкруднева: «У кого есть вопросы?»

Не согласным на такой формат, чиновник посоветовал идти домой. Люди начали убеждать главу района пообщаться со всеми сразу: «Поговорите с нами». Чиновник продолжил настаивать на своем варианте встречи и пошел в кабинет, люди — за ним.

Разговор местных жителей и чиновника шел на повышенных тонах — очевидно, у людей накопилось немало вопросов к властям. В этот момент представитель школы подвинулась к Шкрудневу и сказала: «Если что — милиция готова приехать в любое время». Долго ждать не пришлось — два сотрудника уже ждали в холле.

Люди, решившие не обсуждать вопросы в личном порядке, ушли домой, некоторые при этом кричали главе района: «Вы уволены!». В коридоре у двери осталось порядка 10 человек. Пресса и все желающие, если местный житель был не против, слушали беседу в дверях.

Один из первых участников разговора попросил решить вопрос с сухим наклоненным деревом возле его подъезда у дороги, а также заменить вывеску магазина «Алкомаркет» возле школы и детского сада. Шкруднев пообещал разобраться.

Сломанный стенд и ответ на вопрос про коронавирус

Когда в кабинет заходит одна из женщин, слышен треск. Оказалось, подходя к Шкрудневу, она случайно зацепилась за пластиковый файл стенда — тот треснул.

— Сломала стенд! Журналисты, вы фото, видео сняли? — спрашивает Шкруднев и его помощница из школы.

— То, что я здесь поломала… Я знаете, сколько денег в эту школу вложила? У меня трое детей здесь. Покупала и шторы, и доски, и мел — все покупала, понимаете? Глава администрации отремонтирует, — отвечает женщина, не называя своих данных помощнице чиновника.

Затем несколько человек заходят в кабинет и проводят встречу за закрытыми дверями. Остальные обсуждают вопросы, которые волнуют присутствующих, при всех.

Вопрос от местного жителя про коронавирус.

— Если у нас говорят, что этой заразы нет, и на официальном уровне нет ограничений, дети ходят в школу — мы не принимаем такие меры, как в других странах. У нас нет ограничений по собраниям, но мы почему-то принимаем такие меры, как «давайте не общаться с главой Фрунзенского района», — говорит один из местных.

— Вы говорите, что мы ничем не занимаемся. У нас в школе сегодня — температурный режим, у нас есть дезсредства, которыми пользуются и обрабатываются поручни, дверные ручки, применяются маски. Все мероприятия, которые направлены на упреждение передачи инфекционных заболеваний, — проводятся в школе в том числе. В общих местах пользования — в магазинах, торговых центрах — соблюдается социальное дистанцирование.

— Мы ограничены сегодня для массового мероприятия, но если ситуация будет улучшаться, то собрание будет в обязательном порядке, оно же было до всех этих мероприятий, — сказал Шкруднев.

Он предполагает, что более строгие ограничения могут возникнуть при высоких показателях по заболеваемости коронавирусом.

Про людей в балаклавах: «Они вас обижают?»

Вопрос жителя района про неизвестных людей в масках, которые бегают по улицам. Люди считают, что это нарушение общественного порядка. Они говорят, что боятся выходить на улицу.

— Вы выходите в магазин и боитесь, что вас заберут, переходя дорогу через Матусевича? Микроавтобусы? Хай ездят, в чем проблема? Они вас обижают? Они угрожали вам как-то? <…> Если они свидетельствуют [на суде в балаклавах], находятся или разъезжают, значит, возможно, ихними внутренними документами для этих лиц есть такая возможность. Я же не занимаюсь расследованием тех людей, которые ездят. Если ездят, делают вам замечания, то я могу предположить, что это оперативные службы, которые защищают мирных граждан. Они не ездят просто так по району. Возможно там, где есть правонарушения, массовые несанкционированные мероприятия, — возможно, вы там их видите. Я не думаю, что они не представляются.

Шкруднев привел личный пример и сказал, что к нему сотрудники милиции тоже обращались и просили показать документы. Он показал, на этом все благополучно закончилось.

Шкруднев сказал, что пометил себе эти вопросы. Люди попросили, чтобы неизвестных в балаклавах убрали с улиц.

— До тех пор, пока у нас будут массовые заходы, гуляния незаконные… Как я могу предположить, это оперативные службы, которые осуществляют патрулирование, в том числе — помощь нашему РУВД с целью предупреждения правонарушений. Я уверен в этом. Другой вопрос, что вот эти массовые ваши шагания с символикой по району… Не стоит бояться, если вы не нарушаете сегодняшнее законодательство.

Глава района также объяснил местным жителям, что оперативники не обозначаются для своей безопасности. Кроме того, на встрече он не раз возмущался, что личные данные силовиков появляются в телеграм-каналах.

«Из области фантастики: милиция срывается в другом направлении — никаких преступников, просто побежали»

Также местные жители пожаловались, что 10 августа стали очевидцами, когда во двор, где ничего не происходило, прибегали силовики и бросали светошумовые гранаты. А одной из жительниц Фрунзенского района залетел на балкон снаряд и выбил окна.

— Не обращались по такому поводу. Если людей сегодня все устраивает, к ним туда залетает, они не беспокоятся о себе и я об этом не знаю. <…> Я так понимаю, что те милиционеры, которые там бегали, предотвращали те действия, чтобы потом они не появлялись. <…> Понимаете, это из области фантастики: милиция срывается в другом направлении — никаких преступников и побежали просто. Это глупость, — сказал Шкруднев.

Глава района рассказал, что на одной из встреч с местными жителями к нему обратились двое парней, которые показали побои и спросили, куда им обратиться.

— Я им посоветовал компетентно, куда и как им обратиться. Больше никто не приходил, только эти двое. Многое рассказывают, у меня в каждой части района есть выезды, можно прийти, показать что-то, рассказать свою историю. Если они покажут, что сняли побои, а на них не отреагировали, то, по крайней мере, я уточню эту ситуацию, — пообещал глава района.

«Символика». Об акциях и вывешивании флагов

На встрече речь зашла и про митинги, а также вывешивание бело-красно-белых флагов, повязывание бело-красно-белых ленточек. Шкруднев называл все это словом «символика».

— Я не нарушаю законодательство, я не хожу на эти массовые несанкционированные мероприятия, по которым, как вы говорите, вас там бьют, во дворы прибегают, нарушают спокойствие и других граждан, которые этим не занимаются. Но инициируют все это люди, которые ходят и нарушают законодательство своими массовыми похождениями, вывешиванием разного рода символик. Она не всем нравится. Оно вам нравится?

Местные уточнили, какой закон нарушает развешивание «символики».

— Оно должно соответствовать интересам всех граждан, а не только определенной группы. Поэтому вы дома можете у себя разукрашивать стены, вешать символику, но не в общественных местах. Если она находится у вас в квартире — это ничего не нарушает. Если она вывешивается на внутридворовой территории — это нарушает законодательство, статьи 21.13 (Нарушение архитектурного решения фасада здания или сооружения), 21.14 (Нарушение правил благоустройства и содержания населенных пунктов), 21.16 (Нарушение правил пользования жилыми помещениями) КоАП. Ну и в том числе посмотрите статью по пикетированию, — закрыл эту тему Шкруднев.

Про Тарайковского и мемориал. «Это не стихийный мемориал — это непонятное возложение цветов»

Одна из местных жительниц попросила главу района высказать мнение по поводу гибели 10 августа возле станции метро «Пушкинская» Александра Тарайковского. Напомним, в его свидетельстве о смерти сказано, что основная причина смерти — открытая рана грудной клетки, а умер он от массивной кровопотери.

— А откуда у вас информация, что он был убит спецподразделением МВД? Что люди гибнут — это плохо. По-человечески … Воспитание мне не позволяет быть на столь сомнительных мероприятиях, и детей своих я упреждаю на данные сомнительные мероприятия, которые, естественно, были организованы кем-то. Возможно, были люди, которые шли с мирными намерениями, но в том числе оказались провокаторы. Что он там делал? Я там рядом с ним не стоял. Пока у меня есть информация из милиции, которая есть в общем доступе, что у него было взрывное устройство. Мое личное отношение — он должен был быть с женой, с тем ребенком, он не должен прыгать на милиционеров. <…> У него взорвалось взрывное устройство. Почему вы считаете, что уголовное дело не заведено? Я не видел возбужденное дело, но я говорю о том, что это должно быть в соответствии с законом. По любой гибели возбуждается уголовное дело.

Шкруднев сказал, что сделает запрос, было ли возбуждено уголовное дело по поводу смерти Тарайковского.

Спрашивали люди и про стихийный мемориал на Пушкинской, который возник после гибели Тарайковского.

— Стихийное, будем говорить, возложение цветов. Это у вас называется «мемориал», я не признаю этот мемориал. Пока это непонятное возложение цветов, — объясняет глава района.

По его словам, цветы регулярно убирают «с целью наведения порядка», так как они этот порядок нарушают.

— А что, они должны лежать-валяться на тротуаре? Что касается скорби, возложения цветов — есть могила, где он похоронен. Там есть специальные обозначенные места, куда можно класть цветы. А здесь ходят люди, часть из них — меньшая часть, наверное, возлагает цветы. Второй части это возложение не нравится. Не в этом вопрос. Тротуар предназначен для того, чтобы там ходить. Я не считаю, что там какой-то мемориал. Я не считаю, что это место должно быть узаконено. Потому что по противоправным действиям произошла такая гибель, — говорит Шкруднев.

Также он считает, что большинство жителей района будут против мемориала.

К концу встречи накал, конечно, спал, но люди все равно продолжали задавать вопросы, связанные с итогами выборов, акциями протеста, силовиками. Встреча длилась больше трех часов.

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