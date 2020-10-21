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Ученые: Осьминоги помогут совершить революцию в трансплантологии

  • 21.10.2020, 10:39
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Ученые: Осьминоги помогут совершить революцию в трансплантологии

Группа экспертов разработала методику, которая может перевернуть операции.

Группа ученых из университетов Иллинойса, Пердью, Чунг-Анг и Корейского передового института науки и технологий, передает Eurek Alert (перевод - healthinfo.ua), разработала методику, которая может перевернуть операции по пересадке нежных тканей вроде роговицы и трансплантации выращенных из клеток листов-заплаток.

Современные методы переноса таких листов включают выращивание трансплантата на чувствительном к температуре мягком полимере, который после переноса сжимается и освобождает тонкую пленку. Однако этот процесс занимает 30-60 минут, и во время переноса лист может порваться или помяться. Хирурги должны минимизировать риск повреждения мягких тканей и быстро пересадить трансплантат без загрязнений или искажений.

Известно: осьминоги своими присосками способны подбирать как влажные, так и сухие объекты любой формы с небольшими изменениями в давлении. Был разработан манипулятор, сделанный из чувствительного к температуре слоя мягкого гидрогеля, соединенного с электронагревательным элементом. Чтобы захватить тонкий лист ткани, исследователи осторожно нагревали гидрогель и тот сокращался. Затем гидрогель прижимали к листу и выключали нагревательный элемент.

Далее гидрогель слегка расширялся, присасывая к себе имплантат безопасным и одновременно надежным способом. Когда требуется отпустить лист, нагревательный элемент включали снова - гель сжимался, освобождая лист. Весь процесс занимает около 10 секунд.

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