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Naviband: Идти к свету и никогда не останавливаться

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  • 21.10.2020, 10:51
  • 2,503
Naviband: Идти к свету и никогда не останавливаться

Мечта белорусов - жить в свободной стране.

Они приехали на концерт солидарности «Сердцем с Беларусью» в Белостоке 2 октября – и с того дня все время в турне. Ксюша и Артем, лидеры группы Naviband, играют концерты в Польше, чтобы привлечь внимание к событиям в Беларуси и поддержать гражданское общество за пределами страны. Журналист «Белсата» Ольга Гордейчик поговорила с музыкантами.

- Совсем недавно я видела вас на Марше женщин на Комаровке в Минске. Вы приехали в Польшу запланировано или это был вынужденный и срочный выезд?

– Мы приехали по приглашению. После концерта в Белостоке выступили в Варшаве на импровизированной Площади перемен, а сейчас у нас еще несколько сольных концертов – первый был в Гданьске, потом – Вроцлав, Краков и Варшава. Но выезжали мы в спешке, это правда. Мы не чувствовали себя безопасно в последнее время, тяжело было работать, было просто страшно. Мы искали какой-то возможности вздохнуть, чтобы вернулось вдохновение.

- Какие впечатления от концерта в Гданьске? Что изменилось по сравнению с прошлыми вашими выступлениями?

– Впечатления классные. Билеты были проданы за один час, это приятно удивило. Ясно, что все в зале были в масках и сидели отдельно, но это не было препятствием, люди были очень благодарны, что вообще что-то белорусское проходит. А организаторы, когда поняли, что немного мест на концерте, подключили онлайн-трансляцию, и концерт смотрели также в интернете.

Мы почувствовали большую поддержку и солидарность. Например, в Гданьске мы гостили у Анджея Стельмашевского из фонда Ратуша Культура, фонд активно подключился и к организации нашего концерта, да и в целом – люди очень поддерживают, знают «Жыве Беларусь», спрашивают, как там у нас.

- И что вы отвечаете – как там у нас?

– Рассказывать нечего, так как информацию все знают, ее здесь много. Но нам сочувствуют и поддерживают, и многие говорят, что это прекрасное время для Беларуси, потому что рождается нация, народ – и это должно так происходить. А вот что происходит это ценой жертв – за это нам сочувствуют.

- А что чувствуете на сегодня вы сами, как видите нашу ситуацию снаружи?

– Мы гордимся. Мы видим, что люди не боятся, и никто уже этого не заткнет, как бы этого не старались сделать. Будут рисовать, будут вывешивать, будут выходить, будут говорить, петь, этого не остановить.

Больно, что мы не можем много сделать. В Минске мы поняли, что единственное, что мы можем – это просто петь. Говорить через свою музыку, что мы рядом, мы вместе с людьми, и это главное.

И здесь мы чувствуем то же: здесь, в Польше, мы поддерживаем и эмоцией, и словами и песнями наших прекрасных белорусов, тех в Беларуси, и тех в Польше и далее по миру. Белорусское сообщество очень сплотилось в последнее время. Люди здесь довольно часто нам говорят с болью, что хотели бы быть там сейчас, но по каким-то причинам не могут. И мы отвечаем, что это ничего, что главное – что мы все сейчас едины в своем желании, в своей мечте.

- А какая это мечта?

– Жить в свободной стране. В красивой, прекрасной Беларуси, где люди уважают друг друга, а власти ценят людей культуру и стараются их услышать, где люди имеют право высказываться и имеют свой голос. Где мы можем встречаться каждое воскресенье и праздновать свою победу. Кстати, как только мы приехали сюда, у нас появилась новая песня. Ведь вся боль и все ощущения как-то так сконденсировались – и вылились в музыку, в песню. Сейчас мы работаем над ней на расстоянии с нашими ребятами.

- О чем ваша новая песня?

– Наверное, о том, что у белорусов сердца открытые и большие. И миллионы этих открытых сердец будут идти вперед, к свету, и никогда уже не останавливаться.

Ближайшие концерты группы Naviband – Варшава 22.10. На концертах будет проходить сбор средств в поддержку белорусских беженцев в Польше.

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