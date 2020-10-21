В Кыргызстане назвали дату повторных выборов в парламент 21.10.2020, 11:16

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Прошедшие 4 октября парламентские выборы были признаны несостоявшимися.

Повторные выборы в парламент Кыргызстане (Жогорку Кенеш, Верховный совет) назначены на 20 декабря. Об этом в среду, 21 октября, сообщили в пресс-службе Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов (ЦКВПР). Как уточнил портал 24.kg, решение принято единогласно. Прошедшие 4 октября парламентские выборы были признаны несостоявшимися из-за нарушений процесса голосования, пишет dw.com.

В ЦКВПР распорядились выделить дополнительные финансовые средства на организацию перевыборов и принять необходимые меры для их законности. Кроме того, предусмотрены шаги для "обеспечения кибербезопасности информационных электронных систем" и обмена данными. Глава ЦКВПР Кыргызстана Нуржан Шайлдабекова 16 октября сообщила журналистам, что досрочные выборы президента могут ориентировочно состояться 17 января 2021 года.

Массовые протесты и беспорядки, в результате которых погиб как минимум один человек и более 1000 были ранены, начались в Кыргызстане после парламентских выборов 4 октября, омраченных обвинениями в фальсификации результатов голосования. На этом фоне ЦИК аннулировал официальные итоги голосования, согласно которым президентский лагерь одержал убедительную победу, однако протесты и требования об отставке занимавшего пост президента Сооронбая Жээнбекова так и не прекратились.

Политик Садыр Жапаров в ходе протестов был освобожден сторонниками из колонии, где он отбывал наказание по обвинениям в захвате заложника и других преступлениях. Позднее, 14 октября парламент страны со второй попытки утвердил его в должности премьер-министра страны. Верховный суд Кыргызстана 20 октября оправдал Садыра Жапарова, который также исполняет обязанности президента, по обвинению в попытке насильственного захвата власти в 2012 году.

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