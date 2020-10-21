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Нина Багинская жестко ответила Лукашенко

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  • 21.10.2020, 11:44
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Нина Багинская жестко ответила Лукашенко
Нина Багинская

Против узурпатора поднялся весь народ.

Активистка Нина Багинская опровергла бред диктатора Лукашенко, будто она «работала в охране Зенона Позняка», сообщает «Радыё Свабода».

«Это он говорит, чтобы оправдать свою охрану, в которой тысяча человек. А у Позняка никогда не было охраны, были друзья, которые с ним встречались, иногда шли рядом. - сказала Нина Багинская.

По словам Нины Багинской, диктатор о ней снова сказал неправду.

«Это его беда - лживость во всем. Он якобы меня похвалил за преданность взглядам. Но не сказал, что у меня половину пенсии уже который год забирают (для оплаты многочисленных штрафов. - РС). Разве это не репрессии? Уже который год я не плачу за транспорт, но сейчас простые пассажиры узнают, приветствуют, выражают поддержку, так и контролерам стыдно меня трогать».

Она назвала «двуличием» распоряжение Лукашенко «не забирать Багинскую с площадей»

«Он хорошо знает мой возраст, что за 70 лет, и то, что у меня хроническая болезнь, у меня бывают приступы, вот недавно перед маршем вызвали скорую. Так это милиционеры деньги берегут, если не трогают меня на площадях, так как потом от проблем не отделаешься, только и всего.»

По словам Нины Багинской, символом протестов ее сделали журналисты и сами протестующие, прежде всего молодежь, а Лукашенко, как считает активистка, завидует людям, которые имеют настоящую, а не фальшивую популярность.

«Пусть не хвалит Багинскую, это народ против него поднялся. Наша прекрасная молодежь начала восстанавливать наши национальные символы, флаг и погоню, наделала флагов во всех районах, наделала сувениров, повсюду вывешивает бело-красно-белые флаги. Это значит, что вернется и белорусский язык, без которого не будет Независимости и власти народа. Поэтому - Жыве Беларусь!», - сказала Нина Багинская.

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