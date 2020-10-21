«Сделайте шаг, о котором не стыдно будет рассказывать внукам» 3 21.10.2020, 11:46

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Фото: AP

Приезжайте в Минск и присоединяйтесь к тому Маршу, который выберет ваша совесть.

- Я хочу обратиться к тем, кого загоняют на провластный митинг в Минск 25.10.20.

Люди, те, кто против всего этого беспредела, беззакония, пыток и избиений, кто не считает себя рабом, сделайте шаг, о котором не стыдно будет рассказывать внукам, - пишет читательница телеграм-канала «Баста». - Вас будут массово, со всех регионов, вести в Минск. Приезжайте, но присоединитесь к тому Маршу, который выберет ваша совесть.

В конце концов вас же не в кандалах или под дулом автомата будут доставлять на точку сбора.

Решайтесь, господа, пока ваше рабство не узаконили.

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