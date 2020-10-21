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Истории четырех спасателей, которые уволились в знак протеста

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  • 21.10.2020, 12:14
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Истории четырех спасателей, которые уволились в знак протеста
Фото: onliner.by

Из МЧС уходят люди.

До августа нам казалось, что работа спасателей никак не связана с политикой. Но лето закончилось, пришла осень, и этот стереотип рухнул. Теперь сотрудники МЧС снимают флаги и ходят с проверками в жилые комплексы, где эти флаги были развешаны, пишет «Онлайнер».

«Мы выезжаем по требованию государственных органов, где без нас справиться не могут», — отвечают в ведомстве на вопросы о борьбе с бело-красно-белой символикой. А тем временем из МЧС уходят люди: чаще пишут заявление по собственному желанию, реже доводят дело до увольнения по статье. Сегодня журналисты рассказывают, как изменилась жизнь четырех белорусов, которые больше не спасают людей — такую цену им пришлось заплатить за свою гражданскую позицию.

Алексей Кундас: «Я ушел сам, в знак протеста»

Алексей, спасатель из Светлогорска, стал известен после сильного обращения к министру по чрезвычайным ситуациям: «На спасение каждой жизни уходят колоссальные человеческие средства и финансы. Мы, спасатели, боремся за каждую секунду времени при выезде и следовании к месту спасения пострадавших. И эти жизни вот так агрессивно, по-зверски подверглись насилию».

Обращение записано 17 августа. Сразу после этого к Алексею нагрянули идеологи и начали задавать странные вопросы.

— В день, когда было записано видео, у меня был выходной. Ко мне на дачу приехали идеологи и сказали, что министр не обязан ничего никому объяснять, он вообще тут ни при чем. Спрашивали у супруги, как у нас отношения в семье, не бью ли я ее. Потом на работу приезжали полковники. Закрывались со мной в кабинете и рассказывали, что я не имел права обращаться к министру от лица всех спасателей, потому что не все спасатели со мной согласны. Приводили в пример себя: «Вот мы лично не согласны». Но, с моей точки зрения, спасатель спасателю рознь: один сидит в кожаном кресле, а другой идет на смерть за 700 рублей в месяц. Я говорил от имени последних.

Пожарная часть, где работал Алексей, находится в лесу. Это режимный объект нефтяников, опасное производство. Район выезда — ближайшая деревня, где флаги не вешают. Тем не менее в работе спасателя стало слишком много политики.

— Нам приносили бумаги на подпись, что мы не будем принимать участия в политических акциях. При этом мы видели руководство на провластных митингах с флагами во главе колонны.

Но последней каплей для Алексея стала история с сотрудниками ОСВОДа, которые извлекли из воды протестующих и перевезли на противоположный от ОМОНа берег. В этот день спасателей забрали в РУВД, а потом дали сутки и штрафы.

— Их судили за то, что они выполнили свои служебные обязанности, а министр за них даже не заступился, молчал на всю страну! Я не был уволен по политическим мотивам. Я ушел сам. На меня совершенно не давили и даже уговаривали остаться. Но я решил уволиться в знак протеста.

Как и многим внезапно уволившимся сотрудникам силовых структур, Алексею предстоит вернуть крупную сумму — 6700 рублей, которые он получил 3 июля 2020 года при заключении контракта на пять лет. К счастью, мужчина не тратил эти деньги. Увольнение не поставило перед семьей вопрос выживания: у экс-спасателя есть квартира, его жена неплохо зарабатывает, да и сам он уверен, что без заработка не останется. Тем не менее Алексея поддержал фонд помощи BySol.

— Они сами со мной связались после увольнения. Я сказал, что уволился по собственному желанию и не рассчитывал на помощь фондов, что мне неловко ее принимать. Они спросили: «Вы бы продолжили работать, если бы не политическая обстановка в стране и на предприятии?» Конечно продолжил бы. «Всё, — говорят, — заполняйте анкету».

Моя жена работает на предприятии Светлогорска. Зарплата у нее приличная по светлогорским меркам — больше 1000 рублей. В семье растет 9-летняя дочь, старший сын — студент, учится на 2-м курсе БГУ, играет в высшей лиге в мини-футбол за команду «Динамо-Минск БНТУ». А я сейчас безработный. Ищу мелкие подработки, дома на хозяйстве сижу. Дорогая по-доброму надо мной прикалывается.

Дмитрий Шибеко: «Забрали из РУВД и предложили уйти по собственному желанию»

Дмитрий живет в Витебске. 10 августа, возмущенный предварительными итогами выборов, спасатель вышел на улицу поучаствовать в мирном шествии. Его задержал ОМОН и привез в РУВД. Но история закончилась не арестом, а увольнением.

— Когда выяснили, что я сотрудник МЧС, из милиции позвонили моему руководству. Под утро руководство за мной приехало. На вопрос, случайно ли я оказался в месте, где проходила акция протеста, я честно сказал, что пришел туда намеренно. Мне предложили уйти по собственному желанию либо быть уволенным по отрицательным мотивам. Я предпочел уволиться по собственному.

Жена Дмитрия в ту ночь не на шутку испугалась: супруг перестал отвечать на звонки и до утра не возвращался домой. Поэтому не огорчилась, увидев его живым, здоровым и безработным.

Дмитрию не пришлось возвращать выплаты: контракт с ним заключался на год, поэтому обошлось без щедрых подарков, которые нужно было бы вернуть в случае его расторжения. На гражданке у Дмитрия жена, ребенок и небольшой запас денег «на черный день». Этот день настал, но и белорусы в стороне не остались.

— Я обращался в фонд BySol, он помог мне финансово, чтобы встать на ноги в первое время. За счет помощи у меня была возможность спокойно выдохнуть и подумать. Появилась небольшая подработка на стройке. Ее хватит, чтобы без спешки принять решение, кем быть дальше. К тому же жена работает, так что на хлеб насущный нам точно хватит.

Я пока не знаю, какую профессию выберу, но уже решил не связываться с госструктурами. Насмотрелся на их методы управления и не могу сказать, что я от них в восторге. Давно задумывался об увольнении из МЧС. Все, что произошло, только ускорило этот процесс.

Максим Сташуленок: «Грозят иском о выселении. Я тоже готовлю иск в суд»

В сентябре Onliner рассказал историю спасателя Максима Сташуленка. Он предупредил жителей «протестных» домов, что к ним едут расчеты снимать бчб-флаги. Руководство поступок не оценило, посчитав, что боец нарушил присягу и подписку о неразглашении служебной информации, а потому разорвало контракт «по статье» и потребовало покинуть служебное жилье. Но на этой печальной ноте история Максима не закончилась. Намереваясь решить вопрос в правовом русле, мужчина не стал просить о помощи, однако белорусы не смогли остаться в стороне и ждать решения суда. Максиму сразу начали поступать звонки, слова поддержки, предложения материальной помощи, работы и жилья. .

Максим говорит, что жизнь у него теперь очень насыщенная. Он проходит стажировку в IT-компании, живет в квартире, из которой могут выселить в любой момент, и пытается оспорить увольнение по статье, пока его адвоката лишают лицензии.

— Сначала я попытался обжаловать увольнение, написав жалобу вышестоящему руководству. В четверг получил ожидаемый ответ: нарушений не обнаружено, вы уволены согласно закону. Это была обязательная процедура перед судом, теперь я могу подать иск. Но сложность в том, что моего адвоката Юлию Леванчук лишили лицензии.

Согласно пояснениям Минюста, Юлия «явилась инициатором переписки со следователем, в которой допустила угрозы в его адрес и в адрес членов его семьи». Из-за этой странной ситуации Максим не успел подать иск до 16 октября — таков срок, в течение которого семья должна была освободить служебную квартиру.

— С тех пор они мне несколько раз звонили и задавали стандартный набор вопросов: «Освободил? Почему не освободил? Мы на тебя в суд подадим» и так далее. Завтра я встречаюсь с другим адвокатом, который будет готовить иск в суд, чтобы оспорить мое увольнение. Сомневаюсь, что в такой ситуации реально добиться справедливого решения, но рассчитываю жить в квартире, пока суд не будет проигран. Адвокаты согласились бесплатно оказывать мне юридические услуги, а суд между работодателем и нанимателем пошлиной не облагается. То есть с затратами этот план пока не связан.

Фото: onliner.by

После увольнения Максим шутил, что помощи, которую ему предложили люди, хватило бы на целую пожарную часть. В день выхода статьи мужчине нашли квартиру у станции метро «Пушкинская», предложили денежную поддержку, работу. Есть фонд, который снабжает семью продуктами, оплачивая в том числе их доставку на дом. Сейчас Максим проходит стажировку в IT-компании. Говорит, что искусство тестирования ПО дается ему с большим трудом, но он не сдается.

Бывшие коллеги Максима продолжают работать в МЧС, однако приказы о снятии флагов обходили их стороной.

— Насколько я знаю, нашу пожарную часть с тех пор не привлекали к снятию флагов. Руководство знает, какие настроения у нас царят, и предпочитает не давать заданий, которые, вероятнее всего, не будут выполнены.

Артем Ульянов: «С миру по нитке собрали 6125 рублей, и я вернул долг ведомству»

Историю Артема мы рассказали в начале месяца: 12 сентября спасатель отказался снимать бчб-флаг и подписал рапорт на увольнение. Все бы ничего, но три года назад он заключил контракт на пять лет и получил щедрый подарок — 6125 рублей, с условием, что в случае преждевременного расторжения деньги придется вернуть. Сумму спасатель давно потратил, жена в декрете, квартира съемная. На семье повис огромный долг. Но и тут белорусы не подкачали: общими усилиями удалось собрать нужную сумму.

— Помог фонд BySol, большую лепту внесли друзья, откликнулись незнакомые люди. Я отдал деньги, и больше никому ничего не должен. Поступило предложение насчет работы. Если все сложится — заработок будет такой же, как в МЧС. Хозяин квартиры сделал хорошую скидку на ближайшие месяцы. Рассчитываю за это время устроиться и надеюсь, что переезжать не придется. Кроме того, собираюсь пройти курсы инженерной 3D-графики, чтобы воплотить в жизнь свою идею для стартапа по развитию городского электротранспорта. На этот счет мне тоже поступали интересные предложения помощи и сотрудничества. Жизнь вошла в совершенно другое русло. Об МЧС я почти не вспоминаю, а с бывшими коллегами обсуждаю планы на совместный отпуск и рыбалку.

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