«Благодарим всех смелых девушек и женщин Беларуси, которые продолжают борьбу» 3 21.10.2020, 12:21

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Фото: «Радыё Свабода»

Сегодня ровно 10 недель с той первой женской акции на Комаровке.

- 10 недель мирного постоянного протеста, - пишут телеграм-каналу «Баста» читатели. - Мы благодарим всех смелых девушек и женщин Беларуси, которые продолжают борьбу.

А сегодня мы ещё раз говорим спасибо тем, кто вышел 12 августа в первую цепь солидарности на Комаровке. Без вашего мужества и веры в победу мы не стали бы за такой короткий срок большой дружной семьей.

Прысвячаецца усiм дзяучынам i мацi маёй радзiмы.

Верш, монтаж ролика - силами одного из минских дворовых чатов.

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