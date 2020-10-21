«Благодарим всех смелых девушек и женщин Беларуси, которые продолжают борьбу»3
- 21.10.2020, 12:21
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Сегодня ровно 10 недель с той первой женской акции на Комаровке.
- 10 недель мирного постоянного протеста, - пишут телеграм-каналу «Баста» читатели. - Мы благодарим всех смелых девушек и женщин Беларуси, которые продолжают борьбу.
А сегодня мы ещё раз говорим спасибо тем, кто вышел 12 августа в первую цепь солидарности на Комаровке. Без вашего мужества и веры в победу мы не стали бы за такой короткий срок большой дружной семьей.
Прысвячаецца усiм дзяучынам i мацi маёй радзiмы.
Верш, монтаж ролика - силами одного из минских дворовых чатов.