В Минске горело здание Министерство сельского хозяйства и продовольствия 8 21.10.2020, 12:30

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Фото: МЧС

Эвакуировали 150 человек.

Сегодня в Минске на улице Кирова случился пожар. Горела не квартира и не бытовка, а Министерство сельского хозяйства и продовольствия.

21 октября в 09:24 на номер «101» поступило сообщение о возгорании в кабинете на третьем этаже административного здания по ул. Кирова,15 в Минске. Сработала пожарная автоматика, сообщает МЧС.

До прибытия спасателей эвакуировали 150 человек. Позже выяснилось, что произошло загорание имущества в кабинете на третьем этаже. Никто не пострадал. Возгорание было оперативно ликвидировано порошковым огнетушителем сотрудниками кабинета еще до прибытия работников МЧС. Причина устанавливается, рассматриваемая версия - короткое замыкание масляного обогревателя в кабинете.

Отметим, что уже несколько дней как в столице включили отопление, и неясно, почему в кабинете мог работать обогреватель.

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