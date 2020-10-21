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Как сейчас въезжать в Беларусь и кому на границе нужны справки о COVID-19?

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  • 21.10.2020, 13:08
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Как сейчас въезжать в Беларусь и кому на границе нужны справки о COVID-19?

Журналисты подробно разобрали эти вопросы.

Какие документы нужны тем, кто едет транзитом через Беларусь?

С 22 октября иностранцам или лицам без гражданства, следующим транзитом через Беларусь, на границе не нужна справка об отсутствии COVID-19. Также их не коснутся и требования о 10-дневной самоизоляции. Об этом говорится на сайте Госпогранкомитета, пишет tut.by.

Однако проезжающему нужно документально подтвердить 24-часовой транзит через территорию Беларуси.

Это можно сделать с помощью:

- проездного документа (билета),

- транзитной белорусской визы,

- официального приглашения органа (организации) государства следования,

путевки в лечебные (оздоровительные) учреждения,

- иных документов.

Если у транзитных туристов нет таких документов, они могут въехать в Беларусь без справки и соблюдения самоизоляции с помощью «анкеты прибывшего». Ее выдадут пограничники, в анкете гость страны должен оставить запись: «Транзит через территорию Республики Беларусь в срок не более 24 часов».

Эту анкету обязательно нужно сохранить, а при выезде из страны отдать пограничнику.

Если человек не успеет за 24 часа выехать, его обяжут предъявить на границе документ, подтверждающий отрицательный результат лабораторного исследования на инфекцию COVID-19, выполненный методом полимеразной цепной реакции (для его получения можно обратиться в территориальные организации здравоохранения).

Нужна ли справка белорусам, которые едут домой?

Нет, гражданам Беларуси при въезде в нашу страну справка об отсутствии коронавирусной инфекции не нужна.

Кому нужна справка об отсутствии COVID-19 на границе с Беларусью?

Иностранцы и лица без гражданства, за исключением постоянно проживающих в Беларуси, которые едут в нашу страну не транзитом, должны на границе показать оригинал медицинского документа (на русском, белорусском или английском языках), подтверждающий отрицательный результат лабораторного исследования на инфекцию COVID-19, сделанный не позднее 72 часов до даты пересечения границы.

Однако эта мера касается только тех, кто едет из стран, не включенных в перечень Минздрава по COVID-19. Тем, кто едет из стран, упомянутых в перечне, нужно 10 дней со дня прибытия быть в самоизоляции. В него с 21 октября добавлено 28 стран: Франция, Бельгия, Люксембург, Молдова, США, Ливан, Нидерланды, Исландия, Чехия, Великобритания, Румыния, Северная Македония, Ирландия, Португалия, Словения, Словакия, Тунис, Хорватия, Босния и Герцеговина, Швейцария, Польша, Литва, Швеция, Дания, Лихтенштейн, Мальта, Болгария и Канада.

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