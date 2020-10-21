Салон красоты в Гродно напомнил о Народном ультиматуме

Салон красоты в Гродно напомнил о Народном ультиматуме1
- 21.10.2020, 13:05
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Встретимся в новой Беларуси!
Салон красоты в Гродно напомнил своим клиентам о Народном ультиматуме и предупредил, что с 26 октября присоединяется к Общенациональной забастовке, сообщает телеграм-канал «Хартия-97».
«Встретимся в новой Беларуси!», - говорится в объявлении.
Требования Народного ультиматума:
1. Лукашенко уходит.
2. Насилие на улицах останавливается полностью.
3. Все политзаключенные выходят на свободу!