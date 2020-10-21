Салон красоты в Гродно напомнил о Народном ультиматуме 1 21.10.2020, 13:05

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Встретимся в новой Беларуси!

Салон красоты в Гродно напомнил своим клиентам о Народном ультиматуме и предупредил, что с 26 октября присоединяется к Общенациональной забастовке, сообщает телеграм-канал «Хартия-97».

«Встретимся в новой Беларуси!», - говорится в объявлении.

Требования Народного ультиматума:

1. Лукашенко уходит.

2. Насилие на улицах останавливается полностью.

3. Все политзаключенные выходят на свободу!

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