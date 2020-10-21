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Как бизнес-леди из Минска помогает участникам протестов

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  • 21.10.2020, 12:57
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Как бизнес-леди из Минска помогает участникам протестов

История Светланы Жуковой, которая дружила с женой Виктора Бабарико Мариной.

«Чем с большим беспределом мы сталкиваемся, тем глубже осознаем, что в этом жить нельзя», — говорит «Салідарнасці» Светлана Жукова.

Светлана — владелица салона красоты. Живет на два дома — в Минске и в деревне Ерашово на Витебщине. После президентских выборов она помогает белорусам, которые прошли через Окрестина и пережили насилие. Светлана принимает гостей в своей усадьбе в Ерашово.

— Это райское место. Из этой деревни родом моя бабушка. В детстве мы приезжали сюда на каникулы. Когда мы выросли, захотелось построить свои дома и продлить этот рай, который заканчивался летом.

Это место силы. Здесь капище, древний дуб, который пережил две мировые войны, река, которая разделяла в 15 веке Московию и Литву.

Мне кажется, по всей Беларуси у нас есть такие места, где можно перезагрузиться.

Светлана написала правозащитникам и волонтерам, потому что понимала: пострадавшие не будут читать объявлений, многим после больницы не хочется общения.

— Ко мне приехали по рекомендации люди, которые были на Окрестина. Они не могли спать, было состояние постоянной тревоги, а в Ерашово окунулись в другую жизнь. Безмятежность, любовь и принятие с моей стороны, природа чудесная.

За три дня произошла перезагрузка. Ребята сказали, что им очень помогло и написали в своих группах о том, что есть возможность отдохнуть у нас. Люди, которые получили сильнейшие травмы, сами не приедут, их кто-то должен отправить.

После приезжали наблюдатели, участники Mаршей. Они тоже в очень стрессовой ситуации, к ним домой приходят и звонят.

Им понравилось, спрашивали, можно ли приехать еще. Пожалуйста, места много. Потенциал Ерашово должен использоваться по максимуму.

В салоне красоты «Фабрика грёз», которым руководит Светлана, также предлагают бесплатное обслуживание тем, кто пострадал от насилия во время акций.

— У нас много услуг: маникюр, педикюр, депиляция, стрижки, окрашивание. Массаж Савелова-Дерябина — это фишка нашего салона. Мастера — профессионалы. Я пригласила нескольких человек, которых знаю, но они пока не приходят.

Сама Светлана на волонтерской основе делала массаж людям, которые активно участвовали в протестах.

После выборов Светлане советовали уехать из страны. Во время избирательной кампании она была руководителем инициативной группы Виктора Бабарико (по Партизанскому району Минска).

— Когда узнала, что Бабарико решил баллотироваться, решила присоединиться к его команде. Я его знала как умного, порядочного и ответственного человека. После известия о том, что он решил участвовать в выборах, испытывала большую радость и сильный страх за него. Так все и сбылось...

Светлана Жукова дружила с женой Виктора Бабарико Мариной. После ее гибели с известным банкиром они не общались.

— В мае я написала ему и задала один вопрос: «Витя, а ты за самостоятельность Беларуси?» Он ответил: «Да, конечно, я за суверенную Беларусь».

Я знаю, что этот человек говорит правду, он никогда не будет лукавить, юлить. Бабарико — патриот нашей страны.

Как и многие люди из команды Виктора Бабарико, Светлана столкнулась с прессингом. К ней приходили домой сотрудники органов, но им не открывали дверь.

— Как я понимаю, это было сделано для того, чтобы показать, что мы под колпаком, что они знают, где мы живем.

Светлана говорит, что замечала слежку, и знает, что ее телефон прослушивают.

— Иногда даже звук не отключают, слышны щелчки, разговоры.

На позицию Светланы это не повлияло:

— Те, кто был ранен, получил серьезные травмы, уехали, потому что на них завели уголовные дела. Некоторые вообще не участвовали в акциях, просто проходили мимо. Насколько я знаю, BY_Help разовую помощь предлагает. У людей заканчиваются деньги, им очень сложно.

Знаете, мне кажется у всех так: чем с большим беспределом мы сталкиваемся, тем глубже осознаем, что в этом жить нельзя. Вижу, как меняются настроения людей, в том числе и бывших сторонников Лукашенко. Они удивляются, почему другие не возмущаются, почему молчат.

Светлана признается: она не испытывает страха, который бы заставил ее предать себя.

Среди друзей Светланы все поддерживают пострадавших:

— Каждый выбирает то, что ему близко, и старается по максимуму.

На Витебщине Светлана ездит на местные рынки, разговаривает с людьми.

— Это неправда, что в регионах все смотрят телевизор и ничего не знают. Точно так же все ждут победы. Некоторые за свою позицию пострадали. Даю им контакты, куда можно обратиться за помощью, поддержкой.

На рынке Светлана покупает у людей, которые поддерживают перемены. единомышленников. Недавно увидела на прилавке малину, решила еще прикупить зелени у продавца и только в конце спросила о взглядах. Когда приехала домой, обнаружила, что укропа ей не положили, хотя деньги взяли.

— Догадайтесь, за кого они голосовали, — с иронией замечает Светлана.

Если вы или ваши близкие пострадали от насилия во время акций протеста и хотите отдохнуть в Ерашово, пишите Светлане Жуковой в «Фейсбуке».

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