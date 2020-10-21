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Ученые определили возраст, когда возможности мозга достигают пика

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  • 21.10.2020, 13:27
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Ученые определили возраст, когда возможности мозга достигают пика

Исследование провели сотрудники Мюнхенского университета.

По мере старения возможности человека начинают снижаться как на физиологическом, так и на интеллектуальном уровне. Сотрудники Мюнхенского университета (Германия) решили выяснить, в каком конкретно возрасте человеческий мозг достигает пика своих возможностей, сообщает lenta.ua.

Принято считать, что когнитивные способности начинают ухудшаться в старости, но исследование немецких ученых не подтвердило это. Оказалось, что пик мозговой производительности приходится на 35 лет. И это — у шахматистов, которые постоянно тренируют свой мыслительный орган.

"Мы проанализировали тысячи партий в шахматы, сыгранных в последние сто тридцать лет. Анализ показал, что существует "горбовидная" кривая, описывающая когнитивные способности людей по мере старения. До двадцати лет способности мозга стремительно развиваются, а их пик приходится на тридцать пять лет. Затем они постепенно ухудшаются", — отмечают авторы публикации.

Для того, чтобы оценить производительность мозга игроков в шахматы, ученые сравнивали каждый ход из архивов с оптимальным, который был рассчитан при помощи компьютера. В итоге такой анализ был произведен для 1.6 млн ходов, сделанных в рамках 24 тысяч партий. Интересно, что судя по анализу, средняя производительность человеческого мозга несколько выросла за последние сто тридцать лет.

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