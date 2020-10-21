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В России разбился военный самолет Су-34

  • 21.10.2020, 13:44
  • 5,468
В России разбился военный самолет Су-34
Иллюстрационное фото

Полет происходил над Хабаровским краем.

Сегодня, 21 октября, в Хабаровском крае в России при проведении планового учебно-тренировочного полета потерпел аварию самолет Су-34 Восточного военного округа. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

В пресс-службе отметили, что летчики катапультировались и их здоровью ничего не угрожает. Члены экипажа уже эвакуированы на аэродром базирования.

Полет выполнялся без боекомплекта, самолет упал в лесисто-равнинной местности. Машина взорвалась и полностью сгорела. По предварительным данным, причиной крушения стала неисправность воздушного судна, сообщил РИА «Новости» источник в силовых структурах. На место уже направлена комиссия Восточного военного округа.

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