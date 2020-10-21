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В Европарламенте предложили создать центр по расследованию преступлений ОМОНа в Беларуси

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  • 21.10.2020, 14:02
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В Европарламенте предложили создать центр по расследованию преступлений ОМОНа в Беларуси

С инициативой выступил литовский евродепутат Андрюс Кубилюс.

Евродепутат Андрюс Кубилюс в своем докладе предложил создать миссию из бывших президентов и премьеров. Например, такую миссию Европарламент сформировал в 2012 году для мониторинга политически мотивированных уголовных дел в Украине. Еще одно предложение Кубилюса - создать специальный центр для «международного расследования преступлений беларусского ОМОНа», сообщает «Немецкая волна».

Практически все выступившие евродепутаты высказались в поддержку доклада.

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