В Европарламенте предложили создать центр по расследованию преступлений ОМОНа в Беларуси 8 21.10.2020, 14:02

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С инициативой выступил литовский евродепутат Андрюс Кубилюс.

Евродепутат Андрюс Кубилюс в своем докладе предложил создать миссию из бывших президентов и премьеров. Например, такую миссию Европарламент сформировал в 2012 году для мониторинга политически мотивированных уголовных дел в Украине. Еще одно предложение Кубилюса - создать специальный центр для «международного расследования преступлений беларусского ОМОНа», сообщает «Немецкая волна».

Практически все выступившие евродепутаты высказались в поддержку доклада.

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