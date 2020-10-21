В Польше зарегистрировано рекордное количество случаев заражения коронавирусом 21.10.2020, 14:10

2,367

Это самый большой ежедневный рост количества положительных тестов с начала эпидемии.

Министерство здравоохранения Польши сообщило о 10040 новых случаях коронавирусной инфекции. Со вчерашнего дня умерло 130 инфицированных людей, из которых 117 имели сопутствующие заболевания, передает Charter97.org по материалам польских СМИ.

За прошедшие сутки выздоровели 2928 инфицированных.

Профессор Анджей Хорбань, руководитель специальной правительственной группы эпидемиологических консультантов, обратился с призывом к полякам соблюдать введенные ограничения, то есть соблюдать дистанцию, избегать больших скоплений людей и носить защитные маски на лице.

Профессор Анджей Хорбань отметил, что не следует называть ограничения и рекомендации «ужесточениями», поскольку это эффективные методы, которые спасают жизни многим людям.

«Следует вести диалог с обществом. Методы, которые называют «ужесточением» следует называть более осторожным словом, потому что это методы, которые спасают жизни, замедляют распространение эпидемии, уменьшают риск заражения. Мы все знаем их наизусть: маски, дистанция, особенно, если мы находимся в закрытом помещении», - отметил профессор.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».