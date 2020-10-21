Ученые обнаружили «пропавшую» тектоническую плиту 21.10.2020, 14:40

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Геологи считают, что полученные данные могут помочь в прогнозировании вулканических извержений.

Геологи из Хьюстонского университета заявили о том, что им удалось найти на севере Канады пропавшую тектоническую плиту. Они считают, что результаты их исследования могут помочь в прогнозировании вулканических извержений и поиске полезных ископаемых, сообщает Naked science.

На данный момент известно о существовании восьми или девяти основных литосферных плит, Индо-Австралийскую плиту зачастую делят на две. В научной среде долгое время велись дискуссии о существовании еще одной плиты. Одни ученые считали, что ее никогда не было, а другие – что она погрузилась в земную мантию примерно 40-60 миллионов лет назад.

Гипотетическую плиту называют плитой Воскресения. Считается, что она сформировала особый тип вулканического пояса вдоль Аляски и штата Вашингтон. Она должны была быть третьей тектонической плитой между двумя основными — известными как Кула и Фараллон, — которые уже тоже практически исчезли.

Теперь ученые заявили о существовании пропавшей тектонической плиты на севере Канады. Чтобы найти ее, исследователи использовали топографические изображения мантии и компьютерную томографию земных недр. Они также применили метод разворачивания плит и тектонического трехмерного картирования.

Таким образом, ученые смогли узнать, как выглядели тектонические плиты Тихого океана в ранний кайнозойский период, который начался около 66 миллионов лет назад и продолжается до сих пор. На границе Тихого океана, как полагают авторы работы, и могла существовать плита Воскресения.

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