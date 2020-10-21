Кого при COVID-19 будут госпитализировать, тестировать и переводить в реанимацию 1 21.10.2020, 15:21

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Фото: Reuters

Новый приказ Минздрава.

Минздрав издал новый приказ по поводу оказания медпомощи пациентам с COVID-19 — № 1106 от 20 октября 2020 года. В нем, как и ранее, прописано, что нужно, чтобы поставить диагноз COVID-19, кого будут госпитализировать, на какие сутки тестировать контакты, пишет tut.by. Что меняется для пациентов?

Кого сейчас будут считать инфицированным COVID-19

Чтобы поставить диагноз COVID-19, достаточно одного из этих критериев:

1) Однократный положительный тест ПЦР. Это результат мазка из носоглотки.

2) Типичная рентгенологическая симптоматика (по данным КТ), клиническая картина, положительный тест лабораторной диагностики (в том числе иммунохимическими методами, имеется ввиду тест на антитела).

3) Один положительный тест серологической диагностики (в том числе иммунохимическими методами) в сочетании с клинической картиной инфекции COVID- 19 или один положительный тест серологической диагностики (иммунохимическими методами) при отсутствии клиники (бессимптомная форма) у контактов 1 уровня.

В предыдущем приказе № 690 отсутствовал момент о том, что диагноз могут поставить при одном положительном тесте серологической диагностики (в том числе иммунохимическими методами) при отсутствии клиники (бессимптомная форма) у контактов 1 уровня. Сейчас он прописан.

Под серологическими тестами подразумеваются тесты на антитела.

Кого сейчас при COVID-19 будут госпитализировать

Сейчас обязательно в больницу будут класть:

1) пациентов с пневмонией и одновременно инфекцией COVID-19 (или подозрением на инфекцию COVID-19). При этом степень тяжести течения пневмоний в сочетании с COVID-19 не уточняется;

2) пациентов с осложненным или тяжелым течением инфекции COVID-I9 при наличии факторов риска.

Факторы риска — это возраст старше 55 лет, наличие хотя бы одного из этих заболеваний: морбидное ожирение (индекс массы тела равен или больше 40), сахарный диабет, хроническая кардиоваскулярная патология с сердечной недостаточностью, хроническая патология легких (бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких, бронхоэктатическая болезнь, муковисцидоз и т.д.), злокачественные новообразования, заболевание, лечение которого осуществляется с использованием иммуносупрессивных, глюкокортикоидных лекарственных средств, трансплантация солидных органов или костного мозга, туберкулез, вирусные гепатиты, онкогематологические и системные заболевания соединительной ткани

По предыдущему приказу от 1 июля № 690 госпитализировали в случаях:

1) среднетяжелого и тяжелого течения COVID-19 (или подозрения на нее) при наличии факторов риска и/или необходимости назначения лекарства гидроксихлорохин;

2) острого респираторного дистресс-синдрома с инфекцией COVID-19.

А по более раннему приказу № 615 от 5 июня 2020 года, в больницы госпитализировали пациентов с пневмонией с инфекцией COVID-19 (или подозрением на инфекцию COVID-19) или острым респираторным дистресс-синдромом с инфекцией COVID-19.

На какие сутки будут брать анализ перед операцией

Документ меняет сроки лабораторного обследования пациентов на инфекцию COVID-I9 при их подготовке к плановой госпитализации. Если раньше ПЦР-тест на коронавирус пациентам, которым нужна операция, делали за 2−3 дня до плановой госпитализации, то сейчас будут — за 2−5 дней. Та же ситуация и с беременными перед госпитализацией и оказанием акушерско-гинекологической помощи.

В каком случае переведут в реанимацию

Сейчас в реанимацию будут переводить при сатурации, а это насыщение крови кислородом, ниже 88% при дополнительной подаче кислорода через носовые канюли (или лицевую маску) 5 л/мин, по предыдущему приказу сатурация при таких же условиях должна была быть 90% и ниже. Также сейчас для перевода в реанимацию систолическое артериальное давление должно быть менее 80 мм рт. ст., ранее это было — менее 90 мм рт. ст.

Как тестируют контакты

Так как сейчас период самоизоляции сокращен до 10 дней с 14 дней, изменились и сроки тестирования контактов 1-го уровня. Сейчас таким контактам будут делать ПЦР-тест на 7 сутки с даты последнего контакта или тест на антитела на 9 сутки с даты последнего контакта. Если результат отрицательный, то наблюдение заканчивается на 10 сутки.

Также тестируют контакты 2-го уровня в возрасте до 10 лет. При возникновении симптомов заболевания им делают ПЦР-тест, и если он положительный, то наблюдают, как заболевшего.

Что с легкими и бессимптомными формами COVID-19

Сейчас при бессимптомной форме коронавирусной инфекции медицинское наблюдение осуществляют в течение 14 дней с даты последнего контакта. Повторная лабораторная диагностика не проводится.

По предыдущему приказу при такой форме COVID-19 повторное тестирование (экспресс-тест) проводили на 14 сутки от момента контакта (кроме пациентов, которые являлись контактами 1уровня с проведенным экспресс-тестом на 13 сутки). И если иммуноглобулины М по тесту были положительные (это говорит о том, что человек еще болеет)), то больничный закрывали на 21 день от момента контакта.

При легкой форме коронавирусной инфекции медицинское наблюдение будет в течение 14 дней с даты последнего контакта. При сохранении клинических симптомов оно продлевается до момента их исчезновения. Повторная лабораторная диагностика не проводится.

По предыдущему приказу повторное тестирование проводили на 14 сутки от момента контакта или после исчезновения клинических симптомов. И если иммуноглобулины М по тесту были положительны, то больничный закрывали на 21 день от момента контакта.

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