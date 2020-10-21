Фельдшер «скорой»: Пытаюсь представить, что бы я чувствовала, приехав на вызов к милиционеру или судье 13 21.10.2020, 16:27

5,552

Фото Belsat.eu

58-летняя Валентина Алферова говорит, что ходила, ходит и будет ходить на мирные митинги.

В Бобруйске за участие в митинге оштрафовали фельдшера скорой помощи Валентину Алферову. Несмотря на свой и сотни других политических приговоров, женщина не изменила отношения к обидчикам – на вызов к ним поехала бы и работала честно, передает «Белсат».

Валентина Алферова

фото: belsat.eu

Валентина Алферова 37 лет проработала на Бобруйской городской станции скорой помощи, работники которой вышли на протест в начале эпидемии коронавируса в Беларуси. Женщину задержали после одного из сентябрьских воскресных маршей. Суд наказал ее на Br 675 – это месячная зарплата фельдшера.

«Вела себя нагло – махала шариком, показывала кулак и «виктори»

20 октября в суде Бобруйского района и города Бобруйска рассматривали дело 58-летней Валентины Алферовой. Женщину обвинили в участии в «несанкционированном массовом мероприятии» 20 сентября. Тогда же ее и задержали, но осудить сразу не смогли – ей стало плохо в отделении милиции во время составления протокола – давление выросло до 180/100. Женщину отвезли в больницу, и она месяц пробыла на больничном. Все это время, по словам фельдшера, ей не давали покоя – звонили из милиции на работу, спрашивали, когда она появится, звонили ей лично и предлагали дать согласие на рассмотрение дела без ее присутствия. Валентина не согласилась.

Валентина Алферова после приговора у здания суда в Бобруйске. Фото Belsat.eu

На суде Валентина Алферова сказала, что не считает себя виновной, а также указала на ошибки в рапорте о ее задержании.

«Там обо мне говорится, как о мужчине – «нес на плечах бело-красно-белый флаг». Не было у меня никакого флага. Кто это и о ком вообще писал? – спрашивала женщина. – Я спрашивала у милиционера во время составления протокола, почему он не объяснил мои права и обязанности, на что услышала ответ – открывайте интернет и читайте. Ну так и у вас если вдруг случится аппендицит, вы откройте интернет и сами себе сделайте операцию».

Судья отвечала, что поведение милиционеров в суде не рассматривается, на них женщина может написать отдельную жалобу.

Дело против фельдшера вел старший участковый инспектор отделения милиции Первомайского района Бобруйска Андрей Комар. Свидетелем на суде выступал начальник отдела охраны правопорядка и профилактики УВД Бобруйского горисполкома подполковник Сергей Рудько (он не пропускает почти ни одного дела по ст. 23.34, а также в отношении общественных активистов и журналистов Бобруйска – или сам ведет процесс, или выступает в качестве свидетеля).

«Эта гражданка неоднократно участвовала в несанкционированных мероприятиях, и я лично предупреждал ее об ответственности. Учитывая ее возраст, мы сначала ее не задерживали, надеялись, что после предупреждений она прекратит такие свои действия. Но она продолжила ходить и, как видно из моего визуального наблюдения, вела себя нагло – шла и махала шариком, показывала мне в камеру кулак или вот этот знак (показал знак «виктори» – ред.) », – рассказал Рудько на суде.

Судья Татьяна Тарабуева назначила Валентине Алферовой штраф в размере 25 базовых величин, или Br 675.

«Пытаюсь представить – что бы я чувствовала, приехав на вызов к милиционеру или судье»

Бобруйская фельдшер собирается обжаловать решение суда, которое она считает политически мотивированным и несправедливым. Но больше всего женщина возмущена несправедливостью не в отношении самой себя, а ко всем белорусам.

«То, что творится сейчас, просто шокирует. Что судят журналистов, отбирают лицензии у адвокатов, что нам всем просто солгали на выборах, – поделилась с нами своими мыслями госпожа Алферова после суда.

– Когда меня задержали, я сидела в этом отделении милиции, смотрела на сотрудников, и думала о том, что у нас происходило 9 – 11 августа, о том, что делала тогда милиция, и что переживали мирные люди. Я не могу об этом не думать и как медик, не могу закрывать глаза на то, как насилуют людей».

Женщина рассказала, как ее коллеги в Бобруйске выезжали на вызов на площадь в первые дни после выборов – у молодого мужчины был перелом бедра после попыток убежать от ОМОНа.

«Они с женой были в магазине, вышли – а там ОМОН. Все побежали, и они побежали. Задержали, избили. Результат – перелом, – рассказала Валентина. – Бригада, которая отвезла его в больницу, спрашивала у милиционера, что будет тем, кто это сделал. Ответ звучал – ничего. Потерпевший сам спрашивал, со слов коллег, за что так с ним. Ему бранью отвечали, чтобы замолчал, потому что если бы было за что, вообще бы убили. Столько жестокости… я вижу, читаю об этом, и мой мозг до сих пор отказывается воспринимать, верить, что это происходит здесь, с нами, что наши правоохранительные органы и судьи способны на такую жестокость».

Валентина Алферова в Бобруйском суде 21 октября. Фото Belsat.eu

Особенно Валентину задевает несправедливость и насилие в отношении медиков.

«Врачей даже на войне не трогают, потому что они спасают всех – и ваших, и наших, и преступников, и милиционеров, – рассуждает фельдшер. – А у нас не смотрят. Наказывают медиков и не думают, что скоро некому будет их самих спасать. Я пытаюсь представить, что бы я чувствовала и что бы делала, если бы приехала на вызов к тем, кто меня задержал, к этому Рудько, который свидетельствовал против меня, к судье, вынесшему это решение. Наверное, в душе у меня была бы буря, но это никак бы не повлияло на мою работу. Я бы честно спасала бы их жизни, как и всех остальных людей, в случае необходимости».

«У нас на вас еще много материалов. Держитесь»

Сумма штрафа – Br 675, по словам Валентины, довольно ощутима для нее – это месячная зарплата фельдшера. В тоже время за работу женщина пока особо не боится, так как коллеги и руководство поддерживают и сочувствуют.

Валентина Алферова всю свою трудовую жизнь отдала Бобруйской городской станции скорой помощи. В 1983 году женщина окончила Минское медицинское училище, вышла замуж, вместе с мужем приехала в Бобруйск и сразу устроилась на скорую помощь. Имеет 1 категорию.

После суда на прощание подполковник Сергей Рудько обратился к Валентине:

«У нас на вас еще много материалов. Держитесь».

Но фельдшера эти угрозы не пугают, а только вызывают отвращение, что так себя ведет милиционер.

«Нам всем не надо сдаваться. Стоит протестовать дальше, – уверена Валентина. – Вода и камень точит, даже по капельке. Поэтому нельзя сидеть сложа руки. Я ходила, хожу и буду ходить на мирные митинги, если будет позволять здоровье. Меня не остановят эти суды и штрафы».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».