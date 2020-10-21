Немецкие и австрийские депутаты взяли шефство над белорусскими политзаключенными 1 21.10.2020, 17:09

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фото: spring96.org

«Народ Беларуси должен знать, что мы вместе с ним и поддерживаем его в стремлении к свободе и демократии».

В рамках кампании солидарности #WeStandBYyou, организованной швейцарско-немецкой правозащитной организацией «Libereco - партнерство за права человека», депутаты Юрген Хардт (Бундестаг, Германия), Лукас Мандль (Европарламент, Австрия) и Райнхольд Лопатка (Национальный совет, Австрия) стали «крестными» Игната Сидорчика, Дениса Кирещенко и Дениса Чикалева, пишет spring96.org.

Представитель парламентской группы ХДС/ХСС по внешней политике в Бундестаге Юрген Хардт

фото: spring96.org

Юрген Хардт, представитель парламентской группы ХДС/ХСС по внешней политике в немецком Бундестаге, стал “крестным” политзаключенного Игната Сидорчика. Он заявил:

"В течение нескольких недель люди в Беларуси требуют свободы, правосудия и демократии. Чтобы мотивировать молодежь в Беларуси продолжать твердо придерживаться своего видения свободной Беларуси в рамках верховенства закона, я стал "крестным" заключенного режиссера Игната Сидорчика в сотрудничестве с общественной организацией Libereco. Я выражаю свою солидарность с мирными демонстрантами и решительно осуждаю жестокие репрессии со стороны Лукашенко. Поэтому я призываю Лукашенко немедленно освободить всех политзаключенных безоговорочно и без ущерба им, а также провести свободные и честные выборы".

Депутат Европарламента Лукас Мандль

фото: spring96.org

Лукас Мандль, депутат Европарламента, член комиссии по правосудию и внутренним делам, заявил по поводу своего решения стать "крестным " заключенного Дениса Кирещенко:

"Денис Кирещенко был арестован, поскольку он реализовывал свое право на свободу собраний и свободу выражения мнения. В Европе XXI века такого не должно быть. Жестокое поведение режима в Беларуси является и остается неприемлемым. Народ Беларуси должен знать, что мы вместе с ним и поддерживаем его в стремлении к свободе, демократии и верховенству закона. С убежденностью я беру на себя обязанность “крестного” Дениса Кирещенко и требую его немедленного освобождения, а также освобождения всех остальных политзаключенных".

Депутат Национального совета Австрии Райнхольд Лопатка

фото: spring96.org

Райнхольд Лопатка, депутат Национального совета Австрии и глава делегации Австрии в Парламентской ассамблее Совета Европы, поддержал Дениса Чикалева. Он заявил:

"Уважение и свободу Денису Чикалеву и всем жителям Беларуси! Надо поддерживать это огромное демократическое движение. Освобождение всех политзаключенных и свободные и справедливые повторные выборы должны состояться как можно скорее”.

Швейцарско-немецкая правозащитная организация Libereco призывает белорусские власти освободить гражданку Швейцарии Наталью Херше, которая была задержана месяц назад, 19 сентября, во время мирного женского марша в Минске.

Она приехала на родину в сентябре и была задержана за то, что якобы сорвала балаклаву с сотрудника милиции во время задержания.

9 июля, ровно за месяц до президентских выборов в Беларуси, немецко-швейцарская правозащитная организация “Libereco — партнерство за права человека” начала кампанию солидарности с белорусскими политзаключенными.

Кампания под названием #WeStandBYyou призывает к солидарности со всеми людьми в Беларуси, которые стремятся к свободным и честным выборам, демократизации страны, верховенству закона и уважению прав человека. Все, кто хочет поддержать жертв политического преследования в Беларуси, могут сделать это в социальных сетях с помощью хэштега #WeStandBYyou.

С начала кампании #WeStandBYyou депутаты европейских парламентов стали "крестными" сорока трех политзаключенных в Беларуси. Они пообещали сделать все возможное ради освобождения заключенных.

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