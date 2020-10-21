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Пашинян: На данном этапе Нагорно-Карабахский конфликт не имеет дипломатического решения

  • 21.10.2020, 17:55
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Пашинян: На данном этапе Нагорно-Карабахский конфликт не имеет дипломатического решения
Никол Пашинян

Тем временем Азербайджан и Армения готовятся к переговорам с представителями западных стран и альянсов.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что на данном этапе Нагорно-Карабахский конфликт не имеет дипломатического решения. Об этом сообщает «Голос Америки».

«Все, что дипломатически приемлемо для армянской стороны... больше не приемлемо для Азербайджана», – сказал в среду Пашинян в ходе прямого эфира на своей странице в «Фейсбуке».

Тем временем министерство обороны Нагорного Карабаха в среду сообщило о гибели еще 62 своих военнослужащих. Таким образом, общее число военных потерь анклава с момента начала боевых действий увеличилось до 834.

Накануне Азербайджан и Армения заявили, что в пятницу в Вашингтоне состоятся переговоры госсекретаря США Майка Помпео с министрами иностранных дел двух стран.

Баку также сообщает, что азербайджанский министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретится с представителями Минской группы ОБСЕ.

В администрации президента Армении Армена Саркисяна в среду сообщили, что он вылетел в Брюссель для обсуждения Нагорно-Карабахского конфликта с представителями НАТО и ЕС. Он встретится с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, главой внешнеполитического ведомства ЕС Жозепом Боррелем и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.

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