Белорусские медики потребовали провести новые выборы
- 21.10.2020, 18:16
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Открытое письмо.
Медицинские работники Беларуси инициировали запуск открытого письма с требованиями к властям:
- о прекращении насилия со стороны силовых структур, расследовании всех фактов причинения телесных повреждений и пыток
- об освобождении политических заключенных и всех граждан, задержанных за мирную демонстрацию протеста
- о признании официальных итогов выборов Президента Республики Беларусь 9 августа 2020 года недействительными и проведении новых выборов с соблюдением законодательства
«Если Вам небезразлично будущее нашей страны, присоединяйтесь!» — говорится в открытом письме.