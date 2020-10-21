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Белорусские медики потребовали провести новые выборы

  • 21.10.2020, 18:16
  • 2,804
Белорусские медики потребовали провести новые выборы
иллюстрационное Фото: naviny.by

Открытое письмо.

Медицинские работники Беларуси инициировали запуск открытого письма с требованиями к властям:

- о прекращении насилия со стороны силовых структур, расследовании всех фактов причинения телесных повреждений и пыток

- об освобождении политических заключенных и всех граждан, задержанных за мирную демонстрацию протеста

- о признании официальных итогов выборов Президента Республики Беларусь 9 августа 2020 года недействительными и проведении новых выборов с соблюдением законодательства

«Если Вам небезразлично будущее нашей страны, присоединяйтесь!» — говорится в открытом письме.

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