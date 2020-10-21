$500 тысяч и вертолет: в Грузии мужчина удерживает в банке 19 заложников 21.10.2020, 18:48

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Фото: 1tv. ge

Похититель дал полиции два часа.

Вооруженный мужчина удерживает в здании Банка Грузии в центре Зугдиди 19 заложников и требует $500 тысяч и гарантии безопасности, пишет «Новое время».

Как сообщает Общественное телевидение, условия злоумышленника назвал один из заложников Ираклий Кварацхелия.

По данным телеканала, похититель дал полиции два часа на то, чтобы выполнили его требования.

«В одной комнате в здании находятся 19 человек… Похититель просит $500 тысяч, и чтобы как можно скорее зашел кто-то безоружный и уполномоченный вести переговоры», — заявил он.

По словам заложника, похититель требует гарантий, что он сможет безопасно покинуть место происшествия на вертолете или машине с заложниками.

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