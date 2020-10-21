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Ученые рассказали, как зеленый чай и кофе влияют на здоровье

  • 21.10.2020, 18:58
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Ученые рассказали, как зеленый чай и кофе влияют на здоровье

В этих напитках содержится кофеин.

Ученые из Университета Кюсю отследили соотношение между потреблением зеленого чая и кофе и риском смерти участников проспективного исследования «Регистр диабета Фукуока». Целью этого проекта является оценка влияния медикаментозного лечения и образа жизни на показатель смертности пациентов с диабетом второго типа, пишет «Популярная механика».

В выборку включили 4923 японца со средним возрастом 66 лет (2790 мужчин и 2133 женщины) и с диабетом второго типа, который был диагностирован минимум пять лет назад. Результаты исследования опубликованы в журнале BMJ Open Diabetes Research & Care.

Сначала исследуемые заполнили анкету, в которой предоставили информацию о своем образе жизни. Помимо вопросов о том, сколько чашек кофе и зеленого чая они выпивали каждый день, в анкету также входили вопросы о физической активности, курении, употреблении алкоголя и продолжительности сна. Для коррекции факторов риска у участников измерили рост, вес и артериальное давление, взяли анализы крови и мочи.

По результатам исследования, 607 исследуемых не пили зеленый чай совсем, 1143 выпивали по большой чашке в день, 1384 — по две-три чашки и 1784 — по четыре и больше. 994 участника не пили кофе, 1306 выпивали менее одной чашки в день, 963 — чашку каждый день, а 1660 — две и более чашки.

За все время наблюдения, которое продолжалось пять лет, умерли 309 человек. Основными причинами смерти стали рак и сердечно-сосудистые заболевания. Самые низкие показатели смертности были среди тех групп, которые пили много зеленого чая и кофе. В итоге исследования выяснилось, что ежедневное употребление четырех и более чашек зеленого чая, а также двух и более чашек кофе снижает риск смерти на 63%.

Ученые отметили, что исследование не ставило задачей установить биологическую причину, но объяснили итоги тем, что зеленый чай содержит несколько антиоксидантных и противовоспалительных соединений, среди них: фенолы, теанин и кофеин. Кофе также содержит множество биологически активных компонентов, в том числе фенолы. Считается, что кофеин положительно влияет на выработку инсулина и улучшает чувствительность к нему.

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