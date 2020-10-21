Самое время расхватывать доллары, пока курс на минимуме 21.10.2020, 19:34

На этой неделе сложилась парадоксальная ситуация.

Доллар хорошенько подешевел, пишет infobank.by. Вы и сами могли заметить это, если проходили мимо обменника. Но такая ситуация не может продолжаться вечно. Совсем скоро все серьезно изменится, и тот, кто не купил валюту сегодня, будет кусать локти.

Дело в том, что в России сейчас самый разгар налогового периода, и все, кто должен, сдают валюту. Это серьезно давит на курс доллара в РФ. Кроме того, российский рубль не испытывает сегодня негативного давления со стороны других стран или нефти. Всем не до России, в мире готовятся к выборам американского президента.

Как итог, 21 октября на Московской бирже доллар торгуется по цене 77 RUB. Но ниже пока что не собирается.

Между тем, до Беларуси долетают отголоски этих событий, и мы наблюдаем укрепление белорусского рубля.

Итоги торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 21 октября выглядят следующим образом:

курс доллара рухнул на 0,0163 (-0,64%), до 2,5466 белорусского рубля

курс евро подрос на 0,0029 (+0,10%), до 3,0216 белорусского рубля

российский рубль стал дороже на 0,0113 (+0,34%). В итоге, за российскую валюту дают 3,3052 белорусского рубля, за сотню

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