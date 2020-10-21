Польские города один за другим отменяют празднование Нового года 21.10.2020, 19:40

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Новый год в Гданьске

фото: shutterstock.com

И не только из-за коронавируса.

Из-за распространения коронавирусной инфекции власти польских Гдыни и Гданска решила отменить празднование Нового года. Об этом сообщает сайт Charter97.org со ссылкой на польские СМИ.

В течение последних десятилетий на Новый год в этих городах происходили грандиозные концерты под открытым небом, во время которых также было шоу фейерверков, которое со временем, из соображений защиты животных, превратилось в лазерное шоу.

Отметим, 17 октября празднования отменили в Варшаве и Познани.

Сейчас в Польше существует запрет собираться компаниями, число которых превышает 20 человек. Если он будет актуальным и в конце декабря, то празднование Нового года станет вообще невозможным.

Стоит заметить, что на такое решение польских властей повлияли и экономические факторы, ведь празднование Нового года обходится примерно в 1 млн злотых. На сегодня такие расходы считаются расточительством, ведь экономика уже успела пострадать от пандемии коронавируса.

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