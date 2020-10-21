Санкции США против «Северного потока 2» затронут более 120 компаний 2 21.10.2020, 21:44

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Вашингтон усиливает давление на газопровод.

Санкции США в отношении компаний, задействованных в реализации проекта «Северный поток 2» затронут более ста европейских компаний, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление оператора строительства.

«Любые угрозы применения санкций, нацеленных против проекта «Северный поток 2», оказывают влияние на целый ряд западных подрядчиков и инвесторов. Если они будут введены, санкции напрямую затронут свыше 120 компаний из более чем 12 стран Европы»,— говорится в пресс-релизе оператора.

Ранее сообщалось, что США распространили санкции за участие в «Северном потоке 2» на компании, предоставляющие услуги и средства для модернизации или установки оборудования на судах для укладки газопровода.

«Северный поток 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, которые в декабре 2019 года ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство.

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