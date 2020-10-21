закрыть
21 октября 2020, среда, 22:26
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Минчанка нашла возле дома радиоактивный предмет

4
  • 21.10.2020, 20:13
  • 5,779
Минчанка нашла возле дома радиоактивный предмет
Пакет лежал прямо возле двора. Фото: mchs.gov.by

Что это было?

21 октября в 11.13 на пульт подразделения МЧС поступил звонок о том, что в частном секторе Минска в 4 переулке Радиаторном найден подозрительный предмет со знаком «Опасно. Радиоактивные вещества или ионизирующее излучение», сообщили в МЧС.

Прибыв на место вызова, работники химической и радиационной защиты ПАСО оградили место происшествия и провели замеры радиационного фона альфа-, бета- и гамма-излучения около находки. По радиационному фону превышения норм зафиксировано не было.

Вскрыв пластиковый предмет, специалисты обнаружили две металлические круглые пластины медного и серебристого цвета. В результате проведенных замеров на поверхности одной из пластин, которая имеет серебристый цвет, обнаружено бета-излучение. Что касается другой пластины - медного цвета, то она источает альфа-излучение.

Внутри оказались две пластины. Фото: mchs.gov.by

Пластиковая коробка с металлическими пластинами была изъята работниками ПАСО и передана УП «Экорес», для доставки в ГНУ «ОИЭЯИ-Сосны».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Духовная революция нации неизбежно приведет к политическим изменениям
Духовная революция нации неизбежно приведет к политическим изменениям Николай Статкевич
Лукашенко сам готовит свой крах
Лукашенко сам готовит свой крах Юрий Пшенник
Хроника объявленной Революции
Хроника объявленной Революции Игорь Чубайс
Судью на мыло!
Судью на мыло! Ирина Халип