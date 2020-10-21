Минчанка нашла возле дома радиоактивный предмет

Минчанка нашла возле дома радиоактивный предмет4
- 21.10.2020, 20:13
- 5,779
Что это было?
21 октября в 11.13 на пульт подразделения МЧС поступил звонок о том, что в частном секторе Минска в 4 переулке Радиаторном найден подозрительный предмет со знаком «Опасно. Радиоактивные вещества или ионизирующее излучение», сообщили в МЧС.
Прибыв на место вызова, работники химической и радиационной защиты ПАСО оградили место происшествия и провели замеры радиационного фона альфа-, бета- и гамма-излучения около находки. По радиационному фону превышения норм зафиксировано не было.
Вскрыв пластиковый предмет, специалисты обнаружили две металлические круглые пластины медного и серебристого цвета. В результате проведенных замеров на поверхности одной из пластин, которая имеет серебристый цвет, обнаружено бета-излучение. Что касается другой пластины - медного цвета, то она источает альфа-излучение.
Пластиковая коробка с металлическими пластинами была изъята работниками ПАСО и передана УП «Экорес», для доставки в ГНУ «ОИЭЯИ-Сосны».