Минчанка нашла возле дома радиоактивный предмет 4 21.10.2020, 20:13

5,779

Пакет лежал прямо возле двора. Фото: mchs.gov.by

Что это было?

21 октября в 11.13 на пульт подразделения МЧС поступил звонок о том, что в частном секторе Минска в 4 переулке Радиаторном найден подозрительный предмет со знаком «Опасно. Радиоактивные вещества или ионизирующее излучение», сообщили в МЧС.

Прибыв на место вызова, работники химической и радиационной защиты ПАСО оградили место происшествия и провели замеры радиационного фона альфа-, бета- и гамма-излучения около находки. По радиационному фону превышения норм зафиксировано не было.

Вскрыв пластиковый предмет, специалисты обнаружили две металлические круглые пластины медного и серебристого цвета. В результате проведенных замеров на поверхности одной из пластин, которая имеет серебристый цвет, обнаружено бета-излучение. Что касается другой пластины - медного цвета, то она источает альфа-излучение.

Внутри оказались две пластины. Фото: mchs.gov.by

Пластиковая коробка с металлическими пластинами была изъята работниками ПАСО и передана УП «Экорес», для доставки в ГНУ «ОИЭЯИ-Сосны».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».