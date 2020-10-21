Спецназовца со знаменитого фото бросила жена 21.10.2020, 20:44

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фотo: Reuters

20 октября состоялся развод.

Знаменитого спецназовца, который сфотографирован на протестах в Минске, бросила жена. Об этом она рассказала nn.by.

Фото, которое сделано 10 августа во время протестов в Минске, знаменито на весь мир. На нем растерянный представитель силовых структур стоит и руками указывает в сторону потерявшего сознание протестующего. Спустя некоторое время в нем узнали офицера ВВ Тимура Гришко.

От силовика ушла супруга, чемпионка Республики Беларусь по бодибилдингу Лилия Салимгареева. Как рассказала она сама, 20 октября состоялся развод. Бывшая жена спецназовца заявила, что она столкнулась со шквалом критики в свой адрес и адрес ее экс-супруга.

Она считает, что если бы не происходящая ситуация, то развод бы не произошел.

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