Белорусский футболист забил в Лиге чемпионов 21.10.2020, 22:09

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фото: "Прессбол"

Виталий Лисакович спас свою команду от поражения.

В Лиге чемпионов австрийский «Зальцбург» принимал московский «Локомотив». Этот матч закончился ничьей, и в этом есть заслуга нашего соотечественника Виталия Лисаковича, который спас команду от поражения на 75-й минуте. Интересно, что на поле он вышел лишь за 6 минут до этого.

Белорусский нападающий отправил мяч в ворота соперника в дебютном матче в Лиге чемпионов. Также это его второй мяч в составе «Локомотива» – ранее он отличился в матче РПЛ с «Химками».

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