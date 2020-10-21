В Испании официально — миллион больных коронавирусом 21.10.2020, 22:23

1,475

Фото: Getty Images

Реальное число заражений может составлять не менее 3,5 миллиона.

В Испании по состоянию на 21 октября официальное количество больных коронавирусом превысило один миллион и составляет 1 005 295 случаев, пишет «Зеркало недели. Украина».

Как пишет газета El Pais, по данным Университета Джона Хопкинса, это первая европейская страна с таким количеством больных.

Теперь Испания находится на шестом месте в списке стран мира с самым большим числом зараженных COVID-19.

Отметим, что первый случай коронавируса в Испании зафиксировали 31 января — у туриста из Германии, который был в отпуске на Канарских островах.

Также газета пишет, что реальное число заражений может составлять не менее 3,5 миллиона, хотя многие эксперты считают, что эта цифра занижена — оно может доходить до пяти миллионов.

По состоянию на среду, 21 октября, в мире зафиксировано 40 728 371 случай заражения COVID-19.

Крупнейшими эпицентрами распространения болезни остаются:

США - 8 272 427 случаев (59 660 за сутки)

Индия - 7 597 063 случая (46 790 за сутки)

Бразилия - 5 273 954 случая (23 227 за сутки)

Аргентина - 1 018 999 случаев (16 337 за сутки)

Испания – 988 322 случая

Колумбия - 974 139 случаев (8 256 за сутки).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».