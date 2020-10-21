В Испании официально — миллион больных коронавирусом
- 21.10.2020, 22:23
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Реальное число заражений может составлять не менее 3,5 миллиона.
В Испании по состоянию на 21 октября официальное количество больных коронавирусом превысило один миллион и составляет 1 005 295 случаев, пишет «Зеркало недели. Украина».
Как пишет газета El Pais, по данным Университета Джона Хопкинса, это первая европейская страна с таким количеством больных.
Теперь Испания находится на шестом месте в списке стран мира с самым большим числом зараженных COVID-19.
Отметим, что первый случай коронавируса в Испании зафиксировали 31 января — у туриста из Германии, который был в отпуске на Канарских островах.
Также газета пишет, что реальное число заражений может составлять не менее 3,5 миллиона, хотя многие эксперты считают, что эта цифра занижена — оно может доходить до пяти миллионов.
По состоянию на среду, 21 октября, в мире зафиксировано 40 728 371 случай заражения COVID-19.
Крупнейшими эпицентрами распространения болезни остаются:
США - 8 272 427 случаев (59 660 за сутки)
Индия - 7 597 063 случая (46 790 за сутки)
Бразилия - 5 273 954 случая (23 227 за сутки)
Аргентина - 1 018 999 случаев (16 337 за сутки)
Испания – 988 322 случая
Колумбия - 974 139 случаев (8 256 за сутки).