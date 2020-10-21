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Алиев заявил о взятии азербайджанской армией под контроль новых территорий в Нагорном Карабахе

  • 21.10.2020, 22:36
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Алиев заявил о взятии азербайджанской армией под контроль новых территорий в Нагорном Карабахе
Ильхам Алиев

Aрмия НКР не подтверждала сдачу территорий противнику.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что войска взяли под контроль населенные пункты в Физулинском, Джебраильском и Зангиланском районах Нагорного Карабаха. Армия НКР не подтверждала сдачу территорий противнику, пишет «Новая газета».

Ранее представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян написал, что на юге продолжаются столкновения между армией обороны НКР и армией Азербайджана.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил во время онлайн-трансляции, что на данном этапе не считает возможным дипломатическое решение конфликта в Нагорном Карабахе.

До этого Алиев докладывал о переходе под контроль страны города Зангилан и 24 сел в Физулинском, Джебраильском, Ходжавендском и Зангиланском районах. Пресс-секретарь минобороны Армении в свою очередь заявила, что в том же районе азербайджанская армия отступает.

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