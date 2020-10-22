Жители Площади перемен прогнали обнаглевших лукашистов 22.10.2020, 7:46

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«Тихари» пытались закрасить мурал и затеяли драку.

Поздно вечером 21 октября около 10 мужчин приехали на Площадь перемен в Минске с ножами и газовыми горелками. Они срезали и жгли ленты, а также пытались в очередной раз зарисовать мурал. Но жильцы, которые мгновенно появились во дворе, не дали им этого сделать, сообщает «Наша Нива».

Во время конфликта лукашенковцы ударили в лицо женщину и сломали фотоаппарат. В итоге под возгласы «собачку!» неизвестные были вынуждены уйти.

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