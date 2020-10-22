закрыть
22 октября 2020, четверг, 8:10
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Жители Площади перемен прогнали обнаглевших лукашистов

  • 22.10.2020, 7:46
  • 2,515
Жители Площади перемен прогнали обнаглевших лукашистов

«Тихари» пытались закрасить мурал и затеяли драку.

Поздно вечером 21 октября около 10 мужчин приехали на Площадь перемен в Минске с ножами и газовыми горелками. Они срезали и жгли ленты, а также пытались в очередной раз зарисовать мурал. Но жильцы, которые мгновенно появились во дворе, не дали им этого сделать, сообщает «Наша Нива».

Во время конфликта лукашенковцы ударили в лицо женщину и сломали фотоаппарат. В итоге под возгласы «собачку!» неизвестные были вынуждены уйти.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Духовная революция нации неизбежно приведет к политическим изменениям
Духовная революция нации неизбежно приведет к политическим изменениям Николай Статкевич
Лукашенко сам готовит свой крах
Лукашенко сам готовит свой крах Юрий Пшенник
Хроника объявленной Революции
Хроника объявленной Революции Игорь Чубайс
Судью на мыло!
Судью на мыло! Ирина Халип