Андрей Санников - силовикам: Переходите на сторону народа 22.10.2020, 7:57

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Андрей Санников

Выход один - поддержать народ.

О единственно возможном варианте выйти «сухими из воды» для белорусских силовых структур написал в «Фейсбуке» лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников:

— Намедни увидел, как какое-то говорящее колено вещало по лукашенковскому каналу о широких полномочиях органов внутренних дел по применению огнестрельного оружия. Балаба его звать, известный садист, из стоеросовых.

Мне всегда было интересно, что читали эти мундиры в детстве, в отрочестве? Да и вообще, хоть что-нибудь читали нормальное?

Не беру даже те книги, которые им следовало бы почитать, но не осилят ведь: Шаламова, Солженицина, «Споведзь» Ларисы Гениюш.

Имею в виду то, что как-то помогает сориентироваться хотя бы в ограничительных линиях, за которыми заканчивается доброта, дружба, верность, достоинство, честь, наконец.

Не похоже, чтобы они читали «Трех мушкетеров», например. Или «Ночевала тучка золотая» Приставкина, быковского «Сотникова»…

Похоже, что если они что и читали, то только вороватого мента Чергинца.

Для воспитания чувств время упущено, но с чем бы я настоятельно советовал ознакомиться им всем, бесстрашно гоняющимся толпой за женщинами, детьми и стариками, это с историей диктатур и диктаторов.

Разъясню поподробней для оливок, маслин и прочих балаклав.

Дело в том, что попали вы в ситуацию почти безвыходную. Вы ведь наверняка считаете, что Лукашенко вас защитит, если что, покроет ваши преступления, вот вы и бесчинствуете, спасая режим от народного гнева. А безвыходность ситуации для вас в том, что, если вдруг удастся спасти семейку Лукашенко, с вами эта семейка очень быстро расправится.

Во-первых, свидетели преступлений никому и никогда не нужны, да и опасны.

Во-вторых, наиболее оголтелые опасны для самого Лукашенко: кто его знает, как поведут себя почуявшие кровь отморозки в отношении своего хозяина.

В-третьих, вы же будете доносить друг на друга, сами будете помогать от себя избавляться.

Не сомневайтесь, так и будет происходить.

Это сейчас он перед вами лебезит, заискивает, чтобы вы свою грязную работу делали, спасали его шкуру. Но каждый из вас помнит свои личные унижения. Вблизи диктатора нет и не может быть ни одного человека, которого он или его семейка не оскорбляли бы, не унижали или даже били. А вы уже в свою очередь издевались над своими подчиненными, а те – над своими. Так, по цепочке, до самого низа. Вот и орудует сегодня в Беларуси банда трусов, не умеющих даже постоять за свое достоинство.

Вы ведь все его ненавидите, своего хозяина, только тщательно это скрываете, опять же из-за собственной трусости. Думаете, что за те деньги, которые вы сегодня получаете, избивая мирных граждан, можно и потерпеть.

У меня для вас новость: деньги кончаются.

Вам ведь уже задерживают зарплаты, правда? Да и премиальные за садизм не всегда выплачивают. А скоро денежки на вас совсем кончатся. Не станет Лукашенко платить вам из своего кармана, жаден он, а бюджет вас уже не тянет. Живете же вы за счет народа, на который вы сегодня нападаете, а народ диктатору платить отказывается.

Выход один: поддержать народ. Все остальные пути не просто тупиковые, а гибельные.

А самое страшное, что вас ждет, если вы этого не поймете, - ненависть ваших детей и родных.

Не прочитали или не поняли вы в детстве нужных книг, но с одной книгой, если удастся, все же познакомьтесь.

Называется она «Отец. Сведение счетов».

Написал ее немец, Никлас Франк. Его отец, Ганс Франк, за свою жестокость заслуживший прозвище «мясник», был нацистским генерал-губернатором оккупированной Польши во время второй мировой войны.

Ненависть Никласа Франка к своему отцу, которого он называет «слизняком гитлеровского фанатика», граничит с безумием. Его книга - исповедь глубоко травмированного человека, который никогда от своей боли не избавится. А он ведь не совершал никаких преступлений. Его жизнь искалечил повешенный в Нюрнберге отец. Его брат спился, сестра покончила жизнь самоубийством.

В общем, пока есть возможность, переходите на сторону народа. Это всегда приветствуется. А если поможете исполнить волю народа – это вам обязательно зачтется.

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