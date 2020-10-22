закрыть
22 октября 2020, четверг, 8:10
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Нацразведка США обвинила Иран и Россию в краже данных избирателей

  • 22.10.2020, 8:02
Нацразведка США обвинила Иран и Россию в краже данных избирателей

Тегеран уже воспользовался похищенной информацией.

Директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф в среду, 21 октября, сообщил, что Россия и Иран получили доступ к данным американских избирателей в преддверии президентских выборов, сообщает dw.com.

Этими данными Москва и Тегеран могут воспользоваться для того, чтобы рассылать американским избирателям недостоверную информацию, "вносить сумятицу, сеять хаос и подорвать доверие к американской демократии".

Иран, по словам Рэтклиффа, уже воспользовался нелегально полученными данными и разослал некоторым американским гражданам мейлы с целью вызвать в стране беспорядки и навредить президенту Дональду Трампу. Кроме того, Иран, по словам главы спецслужбы, стал распространять видеоролик с недостоверной информацией о механизме удаленного голосования по почте с целью сделать его уязвимым для манипуляций из-за рубежа.

Трамп ранее неоднократно заявлял, что при масштабном голосовании по почте, предлагаемом демократами, итоги выборов могут быть сфальсифицированы, а само голосование станет уязвимым для вмешательства из-за границы. При этом глава Белого дома не приводил каких-либо доказательств, подкрепляющих эту версию.

Кроме того, президент, несмотря на критику соратников, несколько раз заявлял, что не может гарантировать передачу власти своему сопернику, кандидату от Демократической партии Джозефу Байдену в случае проигрыша. "Мы хотим очень мирной передачи власти, но не намерены становиться жертвами обмана", - заявил американский лидер в конце сентября. Трамп подчеркивал, что помешать его победе могут лишь фальсификации.

Джон Рэтклифф, которого Трампу удалось в мае со второй попытки выдвинуть на пост главы Нацразведки, считается человеком президента. Он известен главным образом своей непримиримой позицией по отношению к расследованию спецпрокурора Роберта Мюллера о российском вмешательстве в президентские выборы и возможными связями Трампа с Кремлем. В частности, он обвинял Мюллера в превышении полномочий и политической ангажированности.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Духовная революция нации неизбежно приведет к политическим изменениям
Духовная революция нации неизбежно приведет к политическим изменениям Николай Статкевич
Лукашенко сам готовит свой крах
Лукашенко сам готовит свой крах Юрий Пшенник
Хроника объявленной Революции
Хроника объявленной Революции Игорь Чубайс
Судью на мыло!
Судью на мыло! Ирина Халип