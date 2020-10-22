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Сельское хозяйство Беларуси задолжало, как «земля колхозу»

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  • 22.10.2020, 8:15
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Сельское хозяйство Беларуси задолжало, как «земля колхозу»

Долги в этом секторе на порядок выше, чем накопленная дебиторка.

Аграрии являются глубоким должником в белорусской экономике. Их обязательства перед остальными отраслями почти на порядок выше, чем накопленная дебиторка, пишут banki24.by.

Статистика аграрного сектора Беларуси подвержена значительным искажениям из-за огромной господдержки, которая учитывается в финансовых результатах.

Однако некоторые тренды все же можно разглядеть и за завесой из бюджетных денег. Финансовые данные поступают с задержкой в полтора месяца. Поэтому в октябре доступны итоги работы аграриев за январь—август.

Выручка крупных и средних предприятий сельского хозяйства за 8 месяцев составила 9,597 млрд BYN (+15,7% к 2019 году). Прибыль от реализации продукции достигла 561,4 млн BYN (+26,6%). Средняя рентабельность продаж в отрасли составила 5,8%.

При этом средний показатель по экономике был выше — 7,7%. Абсолютное большинство флагманов сельского хозяйства либо нерентабельно, либо низкорентабельно.

Доля первых у аграриев достигла 27,8%, доля вторых — 34,6%. Нерентабельные организации — это предприятия с убытками от продажи продукции, низкорентабельные — с рентабельностью 0–5%.

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