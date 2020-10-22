Последний митинг Лукашеску 29 22.10.2020, 8:31

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Согнанные в Минск бюджетники могут устроить демонстрацию против узурпатора.

Судя по сообщениям в социальных сетях, в ближайшее воскресенье власти планируют организовать в Минске митинг «ябатек».

«Радыё Свабода» сообщает, что на предприятия в регионы приходят разнарядки направить определенное число людей на провластную акцию.

Главный редактор «Трибуны» Олег Горунович в связи с организацией «митинга» высказал интересную мысль.

– Мне кажется, это шанс, – написал Горунович. – Сейчас надо приложить все усилия, чтобы достучаться до людей из регионов: не отказывайтесь от поездки в столицу. Но только берите с собой бело-красно-белые флаги, хотя, на самом деле, любой флаг сойдет.

А приехав в город, просто идите туда, куда велит сердце. Там вам точно будут рады, сто процентов. Ну или как минимум 97.

Если хватит смелости, можно посмотреть и на Лукашенко. Просто не забудьте крикнуть ему: «Уходи!»

Вас точно кто-нибудь поддержит. Минчане развозят бабушек и вообще людей после акций. Может, и по регионам потом завезем? Я готов мотануться хоть в Гомель и доставить туда в воскресенье троих-четверых человек.

Давайте превратим мегамитинг «За Беларусь» в невероятное шествие новой Беларуси.

Напомним, что в истории уже были подобные случаи. Митинг 21 декабря 1989 года стал последним для румынского диктатора Чаушеску, хотя и собирался властями в его поддержку. Чаушеску на митинге успел произнести лишь несколько фраз перед тем, как его голос потонул в гуле и криках, участников демонстрации. Из толпы вначале доносится издевательский свист и шиканье, затем послышались крики «Долой!» и «Крыса!». Митинг закончился революцией, которая привела к свержению и казни диктатора.

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