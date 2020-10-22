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Жители Дзержинска напомнили властям о Народном ультиматуме

  • 22.10.2020, 8:51
  • 4,346
Жители Дзержинска напомнили властям о Народном ультиматуме

Местные «партизаны» вышли на акцию протеста.

Дзержинск протестует вместе со всей страной. Местные партизаны вышли на вечернюю акцию протеста и напомнили о Народном ультиматуме, сообщает телеграм-канал «Хартия-97».

Напомним, что ранее Светлана Тихановская объявила Лукашенко ультиматум. Срок Народного ультиматума истекает 25 октября. Его требования:

1. Лукашенко должен объявить об уходе.

2. Насилие на улицах должно остановиться полностью.

3. Все политзаключенные должны быть освобождены.

Срок действия ультиматума истекает 25 октября.

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