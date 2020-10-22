Жители Дзержинска напомнили властям о Народном ультиматуме
Местные «партизаны» вышли на акцию протеста.
Дзержинск протестует вместе со всей страной. Местные партизаны вышли на вечернюю акцию протеста и напомнили о Народном ультиматуме, сообщает телеграм-канал
«Хартия-97».
Напомним, что ранее
Светлана Тихановская объявила Лукашенко ультиматум. Срок Народного ультиматума истекает 25 октября. Его требования:
1. Лукашенко должен объявить об уходе.
2. Насилие на улицах должно остановиться полностью.
3. Все политзаключенные должны быть освобождены.
Срок действия ультиматума истекает 25 октября.
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