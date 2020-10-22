Турция заявила о готовности отправить войска в Азербайджан 22.10.2020, 9:12

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Это произойдет в случае поступления запроса от Баку.

Вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что страна без колебаний отправит солдат и окажет военную поддержку Азербайджану, если получит такой запрос.

Как сообщает Reuters, Октай подчеркнул, что пока Баку не просил о поддержке.

Вице-президент Турции также раскритиковал Минскую группу ОБСЕ, возглавляемую Францией, Россией и США, за попытку поддержать Армению как в политическом, так и в военном отношении.

Напомним, полномасштабные боевые действия между армянскими и азербайджанскими войсками на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе возобновились в ночь на 27 сентября.

Азербайджан и Армения ввели военное положение и объявили мобилизацию резерва.

Обе страны обвиняют друг друга в эскалации конфликта и заявляют о боевых потерях и жертвах среди гражданских лиц. И Баку, и Ереван заявляют, что противник использует тяжелое вооружение и наемников.

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