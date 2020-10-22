Минчанам приходят странные «письма счастья» даже из-за мизерного долга перед ЖКХ 14 22.10.2020, 9:33

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Жители столицы возмущены.

Два месяца назад некоторые минчане перестали платить коммуналку. В ЕРСЦ утверждают, что количество должников выросло всего на 3%. Но видно, что тенденция коммунальщикам не понравилась. В конце августа минчан пугали арестом имущества и СОП даже за пару дней просрочки. А сейчас должникам разослали жировки с устрашающими печатями и предупреждения о том, что в случае неоплаты долг будут взыскивать через ОПИ. Причем речь идет о смешных суммах, на которые раньше никто бы не обратил внимание, пишет onliner.by.

Например, извещение с переходящим остатком в 17 рублей удостоилось красной печати «Срочно погасите задолженность».

— Пару лет назад я вообще забыла оплатить коммунальные услуги. Мне никто не позвонил, и даже не выставили пеню, — говорит обладательница жировки с устрашающей печатью. — А сейчас звонит робот из РСЦ каждый день, хотя задолженность просто смешная.

Другой минчанке прислали предупреждение, что, если она не погасит долг в целых 47 рублей, нотариус оформит исполнительную надпись или деньги будут взысканы через суд.

— Раньше они алкашей с годовыми долгами не трогали, а тут за 47 рублей пугают судами. У кого-то полетела статистика? — задается вопросом обладательница предупреждения из РСЦ №2.

Onliner поинтересовался в ЕРСЦ, с какого периода неоплаты начинают приниматься описанные меры по взысканию задолженности. Вот что ответил пресс-секретарь Наталья Кожева:

— Законодательством не обозначен период задолженности, с которого надо начинать работу по взысканию в принудительном порядке (исполнительные надписи, иски). 1 месяц неоплаты — это уже долг. С целесообразной точки зрения и в соответствии с решением Мингорисполкома №2247 определенная работа проводится в зависимости от периода неоплат. Так, при наличии 2 месяцев задолженности начинают направлять предупреждения конкретного характера — на отключение ЖКУ, учинение исполнительной надписи, подачи иска в суд о взыскании. Должникам, не оплатившим 1 месяц, — звонки, уведомления разъяснительного характера о возможных последствиях в случае дальнейшей неоплаты.

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