Инженер ОАО «Беларуськалий» присоединился к стачке

Инженер ОАО «Беларуськалий» присоединился к стачке4
- 22.10.2020, 9:40
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Владислав Новик отказался кормить преступный режим.
Сегодня еще один работник ОАО «Беларуськалий» не смог остаться в стороне от происходящего в нашей родной Беларуси, сообщает стачком «Беларуськалия».
Новик Владислав Витальевич, инженер по наладке и испытаниям управления автоматизации, вступил в стачку и выдвинул требования.
Отказался кормить преступный режим.
Владислав в ОАО «Беларуськалий» работает с 2011 года. Женат, двое детей 7 лет и 4 месяца. Супруга в декретном отпуске.