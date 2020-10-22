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Инженер ОАО «Беларуськалий» присоединился к стачке

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  • 22.10.2020, 9:40
  • 4,387
Инженер ОАО «Беларуськалий» присоединился к стачке
Владислав Новик

Владислав Новик отказался кормить преступный режим.

Сегодня еще один работник ОАО «Беларуськалий» не смог остаться в стороне от происходящего в нашей родной Беларуси, сообщает стачком «Беларуськалия».

Новик Владислав Витальевич, инженер по наладке и испытаниям управления автоматизации, вступил в стачку и выдвинул требования.

Отказался кормить преступный режим.

Владислав в ОАО «Беларуськалий» работает с 2011 года. Женат, двое детей 7 лет и 4 месяца. Супруга в декретном отпуске.

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