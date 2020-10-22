Ученые обнаружили подземный источник тепла, который стабилизирует континенты 2 22.10.2020, 9:44

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Открытие совершили сотрудники Пенсильванского университета.

Изучая геологические образцы из континентального рифта Рио-Гранде, ученые выяснили, как континенты нашей планеты сохраняют стабильное состояние на протяжении миллиардов лет. Исследование по теме опубликовали сотрудники Пенсильванского университета (США), пишет lenta.ua.

По словам ведущего автора исследования, аспиранта геонаук Джейкоба Сипара, в рамках проекта ученые сконцентрировались на изучении процессов, которые происходят примерно в тридцати километрах ниже поверхности. Здесь таится источник тепла, который поддерживает стабильность континентов.

"Мы получили доказательства того, что тепло от мантии Земли плавит нижний слой коры в рифте, где тектонические процессы разрывают литосферу (или кору с верхней мантией, составляющие верхний слой земной поверхности). Нагревание коры континентов — это очень важный для существования континентов процесс. И теперь нам удалось изучить его более глубоко", — говорит Сипар.

Нагревание континентальной коры создает слой расплавленной породы, который перемешивает вещество оптимальным образом, защищая континенты от погружения в мантию. Теперь ученым остается только уточнить источники тепла, поддерживающего стабильный вид земных континентов. В этом помогут как полевые исследования, так и новые методы компьютерного моделирования.

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