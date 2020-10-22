Экс-президент США Обама впервые публично поддержал Байдена 4 22.10.2020, 10:11

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Барак Обама

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Он выступил на митинге в Филадельфии.

Бывший президент США Барак Обама впервые за предвыборную кампанию лично выступил в поддержку кандидата от Демократической партии Джо Байдена на митинге в Филадельфии (штат Пенсильвания).

Его выступление транслировал канал CNBC, сообщает «Новое время».

«Я люблю приезжать в Пенсильванию. Вы дважды поддержали меня, и сегодня я вернулся, чтобы попросить вас помочь, чтобы Белый дом достался Джо Байдену и Камале Харрис», — сказал Обама.

По словам Обамы, Дональд Трамп относился к должности президента, как к «реалити-шоу, с помощью которого может привлечь внимание». Экс-президент добавил, что по вине Трампа «репутация США в мире была растоптана».

«Я никогда не думал, что Дональд Трамп поддержит мое видение или продолжит мою политику, но я надеялся, что ради страны он может проявить определенный интерес и серьезно отнесется к этой работе», — заявил Обама.

Он также выразил сомнения относительно налоговой политики, проводимой в период президентства Трампа, а также реагирования его администрации на пандемию коронавируса.

«Экономический ущерб, который он (Трамп — ред) вызвал, смягчив меры реагирования на пандемию, означает, что он станет первым президентом после Герберта Гувера, который потеряет работу», — заявил Обама, напомнив о позорной экономической политике 31-го президента, от которого на выборах после первого срока отказались большинство республиканцев.

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