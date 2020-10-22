Названа полезная привычка, которая поможет в борьбе с коронавирусом 2 22.10.2020, 10:42

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Исследование провели в Медицинском колледже Пенсильвании.

Согласно исследованию Медицинского колледжа Пенсильвании, некоторые пероральные антисептики и жидкости для полоскания рта могут инактивировать различные коронавирусы человека.

Результаты показывают, что некоторые из этих продуктов могут быть полезны для снижения вирусной нагрузки, то есть количества вируса во рту после заражения, и могут помочь уменьшить распространение SARS-CoV-2, коронавируса, вызывающего COVID-19, пишет «Новое время».

Крейг Мейерс, профессор микробиологии и иммунологии, возглавил группу врачей и ученых, которые протестировали несколько средств для полоскания полости рта и носоглотки в лабораторных условиях на их способность инактивировать человеческие коронавирусы, которые по структуре схожи с SARS-CoV-2. Среди продуктов были 1% раствор детского шампуня, очищающие средства с перекисью и жидкости для полоскания рта.

Исследователи обнаружили, что некоторые из полосканий для носа и полости рта обладают сильной способностью нейтрализовать человеческий коронавирус, что позволяет предположить, что эти продукты могут иметь потенциал для уменьшения количества вирусов, распространяемых людьми с COVID-19.

«Пока мы ждем разработки вакцины, необходимы методы снижения передачи. Продукты, которые мы тестировали, легко доступны и часто уже являются частью повседневной жизни людей», — сказал Мейерс.

Мейерс и его коллеги использовали тест, чтобы воспроизвести взаимодействие вируса в носовой и ротовой полости с полосканиями для рта. Полость носа и ротовая полость являются основными точками проникновения и передачи коронавирусов человека. Они позволили растворам взаимодействовать с вирусом в течение 30 секунд, одной и двух минут перед разбавлением растворов для предотвращения дальнейшей инактивации вируса.

Чтобы измерить, сколько вируса было инактивировано, исследователи поместили разбавленные растворы в контакт с культивированными клетками человека. Они подсчитали, сколько клеток осталось живыми после нескольких дней воздействия вирусного раствора, и использовали это число для расчета количества человеческого коронавируса, уничтоженного в результате воздействия жидкостей, которые были протестированы.

1% раствор детского шампуня, который часто используют врачи в США для полоскания носовых пазух, после двухминутного контакта инактивировал более 99,9% человеческого коронавируса. Некоторые средства для полоскания рта также были эффективны в инактивации инфекционного вируса. Многие инактивировали более 99,9% вируса всего за 30 секунд контакта, а некоторые инактивировали 99,99% вируса через 30 секунд.

По словам Мейерса, результаты являются многообещающими и дополняют результаты исследования, показывающего, что определенные типы полосканий для полости рта могут инактивировать SARS-CoV-2 в аналогичных экспериментальных условиях.

Мейерс сказал, что следующим шагом к расширению этих результатов является разработка и проведение клинических испытаний, чтобы оценить, могут ли такие продукты, как жидкости для полоскания рта, эффективно снижать вирусную нагрузку у пациентов с COVID-19.

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