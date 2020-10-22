Утро белорусского партизана Телеграм-канал «Баста!»

22.10.2020, 10:43

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Фото: ТАСС

Приближается ультиматум, значит, день будет интересным.

Открываю глаза, прислушиваюсь к утренним звукам. Улица привычно шумит, криков «Ура» и звука открывающихся бутылок шампанского не слышно, значит кроваво-синие пальцы еще держатся за трон.

Встаю. Привычные утренние хлопоты:

- покормить са-бач-ку

- выглянуть в окно — на месте ли БЧБ-ленточки? есть.

- поправить флаг на окне.

Приближается ультиматум, значит, сегодня займемся оповещением соседей о нем: листовки, стикеры, личные разговоры. Тем, кто далеко, перешлем в Телеграм. Знакомым заводчанам важно объяснить, что забастовка поможет быстрее всего избавиться от диктатора, и что есть фонды, которые помогут деньгами в случае увольнения.

Еду по городу в привычных утренних пробках. Подаю сигнал: два длинных гудка, три коротких на манер «Жыве Беларусь». С разных сторон слышу ответки. Улица наполняется приятным гудением. Улыбаюсь. Проезжаю Стелу, вспоминаю как много людей было здесь на одном из митингов. А сколько БЧБ-флагов! Нас много, по утрам это не так заметно. Возле остановки вижу типичный ментовской бусик. Рядом с ним стоят омоновцы. Они в масках, открыты только глаза. Ребята, скоро спать в масках будете от страха.

Приехал на работу. Коллеги шумят – власть сделала очередную нелепость. Слышно: «идиоты», «шоб он сдох», «когда он уже свалит со своей крысиной сворой», «пусть бы его Путин чайком угостил». Открываю новости. Такс, сегодня марш инвалидов — перешлю знакомому, он хотел поучаствовать.

Сделал срочные дела и сделал перерыв — нужно нарисовать плакат, в обед пойду в цепочку солидарности, мы каждый день выходим.

Звонит бабуля - снимаю трубку и слышу: «Жыве Беларусь!».

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