Литва открыла гуманитарный коридор для 507 белорусов
- 22.10.2020, 11:17
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139 из них уже находятся в балтийской стране.
Литва разрешила прибыть 507 гражданам Беларуси по гуманитарным причинам, сообщает МВД страны, пишет «Новая газета. Балтия».
«Число прибывающих постоянно меняется, сегодня мы предоставили разрешения для прибытия в Литву. Протесты не утихают, люди решают покинуть Беларусь. Однако эти люди могут вернуться в свою страну, если им не грозит опасность», — заявила глава МВД Литвы Рита Тамашунене.
Из 507 лиц 139 уже приехали в Литву, 34 попросили убежища.
С 11 августа Литва открыла гуманитарный коридор для белорусов. Разрешения выдаются министром внутренних дел по мотивированному предложению МИД о прибытии иностранца в Литву в связи с особыми гуманитарными причинами, например, по причине сложившихся политических обстоятельств или прочих угроз.