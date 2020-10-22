Литва открыла гуманитарный коридор для 507 белорусов 22.10.2020, 11:17

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139 из них уже находятся в балтийской стране.

Литва разрешила прибыть 507 гражданам Беларуси по гуманитарным причинам, сообщает МВД страны, пишет «Новая газета. Балтия».

«Число прибывающих постоянно меняется, сегодня мы предоставили разрешения для прибытия в Литву. Протесты не утихают, люди решают покинуть Беларусь. Однако эти люди могут вернуться в свою страну, если им не грозит опасность», — заявила глава МВД Литвы Рита Тамашунене.

Из 507 лиц 139 уже приехали в Литву, 34 попросили убежища.

С 11 августа Литва открыла гуманитарный коридор для белорусов. Разрешения выдаются министром внутренних дел по мотивированному предложению МИД о прибытии иностранца в Литву в связи с особыми гуманитарными причинами, например, по причине сложившихся политических обстоятельств или прочих угроз.

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